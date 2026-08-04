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El Grupo Montañero Moscón inaugura sus rutas de agosto: así fue la primera caminata por la zona rural de Grado

La actividad se desarrolla todos los lunes de este mes y es gratuita

La caminata con el Grupo Montañero Moscón, en imágenes

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La caminata con el Grupo Montañero Moscón, en imágenes / G. M. M.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

El Grupo Montañero Moscón desarrolla a lo largo de agosto sus rutas de verano por el concejo, todos los lunes, con salida a las 8.00 horas, desde el parque de Abajo. Ayer tuvo lugar la primera de ellas, que discurrió por zonas como la de La Mata, Alcubiella, Senda del Conde Coalla, La Garba, Camín de La Granda o Cueto, entre otras.

«Tuvimos una mañana bastante agradable, el sol no molestó», destacaron desde el colectivo, que finalizó el recorrido con una comida de grupo en la villa. La experiencia gustó y «hay ganas de repertir», señalaron los responsables de esta actividad.

La próxima oportunidad será el 10 de agosto. Las caminatas, que recorren distintos itinerarios, tienen una duración de entre 4 y 6 horas y no es necesario apuntarse, basta con acudir al lugar fijado para iniciar la marcha. Son gratuitas.

La ruta del 10 de agosto discurrirá desde la villa hacia La MataPriotoLa CabañaMonte Los PinosSan MartínEl MerínCampo El VallePozancoLa ZurraqueraEntre La FuenteEl RegueroEntre La Iglesia y vuelta a la capital moscona.

Mientras, el lunes 17 de agosto habrá otra que partirá de Grado en dirección a la Vega de Peñaflor y se desarrollará por PeñaflorPeña de PeñaflorCuero, las antiguas minas de caolín y aserraderoPeña La EscritaEl Campillín y Casas del Puente, emprendiendo el regreso hacia la villa por el Puente y la Vega de Peñaflor.

El lunes 24 de agosto el itinerario parte de nuevo del parque de Abajo en dirección a Acevedo y sigue por El FresnoAlvaréLa CarrilonaEl BondeyuLos MacetesLa FayadaLa LlinarEl CasoriuAcevedoCamín de Santiago y regresa a la villa por La Podada.

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Por último, el 31 de agosto se culmina esta propuesta de rutas con una que desde el parque sube hacia PicalgalloRiviellasHispanesVillanuevaSobrevegaLlantralesEl RellánLas CorradasLas ArangasLa ZurraqueraEntre La FuenteEl RegueiroEl Rebollar y vuelve a la villa por el Paseo del Cubia.

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