El Grupo Montañero Moscón inaugura sus rutas de agosto: así fue la primera caminata por la zona rural de Grado

El Grupo Montañero Moscón desarrolla a lo largo de agosto sus rutas de verano por el concejo, todos los lunes, con salida a las 8.00 horas, desde el parque de Abajo. Ayer tuvo lugar la primera de ellas, que discurrió por zonas como la de La Mata, Alcubiella, Senda del Conde Coalla, La Garba, Camín de La Granda o Cueto, entre otras.

«Tuvimos una mañana bastante agradable, el sol no molestó», destacaron desde el colectivo, que finalizó el recorrido con una comida de grupo en la villa. La experiencia gustó y «hay ganas de repertir», señalaron los responsables de esta actividad.

La próxima oportunidad será el 10 de agosto. Las caminatas, que recorren distintos itinerarios, tienen una duración de entre 4 y 6 horas y no es necesario apuntarse, basta con acudir al lugar fijado para iniciar la marcha. Son gratuitas.

La ruta del 10 de agosto discurrirá desde la villa hacia La Mata, Prioto, La Cabaña, Monte Los Pinos, San Martín, El Merín, Campo El Valle, Pozanco, La Zurraquera, Entre La Fuente, El Reguero, Entre La Iglesia y vuelta a la capital moscona.

Mientras, el lunes 17 de agosto habrá otra que partirá de Grado en dirección a la Vega de Peñaflor y se desarrollará por Peñaflor, Peña de Peñaflor, Cuero, las antiguas minas de caolín y aserradero, Peña La Escrita, El Campillín y Casas del Puente, emprendiendo el regreso hacia la villa por el Puente y la Vega de Peñaflor.

El lunes 24 de agosto el itinerario parte de nuevo del parque de Abajo en dirección a Acevedo y sigue por El Fresno, Alvaré, La Carrilona, El Bondeyu, Los Macetes, La Fayada, La Llinar, El Casoriu, Acevedo, Camín de Santiago y regresa a la villa por La Podada.

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Por último, el 31 de agosto se culmina esta propuesta de rutas con una que desde el parque sube hacia Picalgallo, Riviellas, Hispanes, Villanueva, Sobrevega, Llantrales, El Rellán, Las Corradas, Las Arangas, La Zurraquera, Entre La Fuente, El Regueiro, El Rebollar y vuelve a la villa por el Paseo del Cubia.