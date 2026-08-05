La madrileña Beatriz Marín y las mosconas Alba Fernández y Olaya López ganan el V Concurso de microrrelatos de Peñaflor
El certamen tuvo este año récord de participación, con más de 70 obras presentadas
J. A. O.
Más de 70 obras se han presentado al V Certamen de Microrrelatos de Peñaflor, con trabajos remitidos desde distintos puntos de España e incluso con alguno de procedencia internacional. El fallo del jurado, integrado por los docentes José Luis Rodríguez Alberdi y Daniel Menéndez, y por la periodista Paula Tamargo, se dio a conocer este lunes.
En la categoría infantil, el primer premio fue para la obra «El Bosque de los Libros», presentada bajo el pseudónimo «Buki», cuya autora, una vez abiertas las plicas, es Alba Fernández Menéndez, de Grado.
En lo que respecta a la categoría juvenil, el primer premio es para la obra «La Cuenta Atrás», presentada bajo el seudónimo «Osina» y cuya autora es Olaya López Alonso, de la localidad de San Pelayo, en Grado.
Mientras, en la categoría de adultos, el primer premio se lo llevó la obra «Errata Naturae», presentada bajo el pseudónimo «Bibi», cuya autora resultó ser Beatriz Marín García, de Madrid.
Interés por el género
La Asociación Vecinal y Cultural de Peñaflor, que organiza el certamen, agradeció «la gran acogida de esta quinta edición, así como la participación de todos los autores y autoras, cuyo talento y creatividad han contribuido a consolidar este concurso como una referencia cultural cada vez más destacada».
El colectivo cultural subraya también que «esta elevada participación y la calidad de los trabajos presentados» constatan el interés por el género del microrrelato. La asociación celebra además que la iniciativa «fomente la creatividad e impulse el talento literario entre jóvenes y adultos».
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