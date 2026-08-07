Grado promociona su cultura y gastronomía en la Feria de Muestras, donde hará una cata de productos típicos del concejo
La teniente de alcalde, Cristina Coalla, participó en el foro "El Camino Primitivo: Un compromiso compartido", en el stand del Ayuntamiento de Oviedo
El Ayuntamiento de Grado se promociona en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), en Gijón, con un stand con información sobre la historia, elementos de interés, la cultura y la gastronomía del concejo. Además, este miércoles la teniente de alcalde, Cristina Coalla, participó en el foro "El Camino Primitivo: Un compromiso compartido", organizado por el Consistorio ovetense en la cita comercial de la región.
"Tenemos un apartado exclusivo en la Feria de Muestras donde se dará información a los asistentes sobre las bondades de nuestro concejo y se prevé que haya un día con una cata de nuestros productos emblemáticos, aunque aún no tenemos fecha", explica la edil. Habrá, entre otros, pan, queso y dulces.
Además, Coalla señala que continuarán este mes de agosto con la apuesta de difusión y promoción turística de Grado en otros eventos como el Mercado Artesano y Ecológico de Oviedo. El día 23, durante la mañana y la tarde, el municipio tendrá un stand propio en la plaza de Porlier.
En cuanto al foro del Camino Primitivo, en el que también estuvieron representados los concejos de Oviedo, Las Regueras, Salas, Tineo, Allande y Grandas de Salime, sirvió, según explica Coalla, para "analizar la trayectoria de la agrupación de concejos desde el 2021 y también expusimos los retos y objetivos de futuro".
Suscríbete para seguir leyendo
- El lamento de los amigos de Laura, la guardia civil asesinada por su exmarido en el cuartel de Llanes: 'La mató por ser feliz y hacer su vida
- Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
- En imágenes: un guardia civil mata a su exmujer en el cuartel de Llanes y muere tras un tiroteo con compañeros en su huida
- Fallece un hombre de 68 años tras caer por unas escaleras en un edificio de Gijón
- Venta millonaria a la vista: el Celtic de Glasgow aprieta por Hassan
- El guardia civil que mató a su exmujer en el cuartel de Llanes sustrajo el arma a un compañero y le habían comunicado su expulsión del cuerpo
- Un helicóptero, un dron y más de 100 agentes de tráfico con controles en los accesos: el dispositivo especial de la DGT por el 88º Descenso del Sella
- El magnate de origen asturiano Alfonso Fanjul, rey del azúcar, muere sin llegar a ver la democracia en Cuba