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Grado promociona su cultura y gastronomía en la Feria de Muestras, donde hará una cata de productos típicos del concejo

La teniente de alcalde, Cristina Coalla, participó en el foro "El Camino Primitivo: Un compromiso compartido", en el stand del Ayuntamiento de Oviedo

Por la izquierda, la alcaldesa de Las Regueras, Maribel Méndez; la concejala de Turismo de Grado, Cristina Coalla; el concejal de Turismo de Oviedo, Alfredo García Quintana; el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo; la alcaldesa de Allande, María Victoria López, y la primera teniente de alcalde de Tineo, Karina Peláez, en el stand de Oviedo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias.

Por la izquierda, la alcaldesa de Las Regueras, Maribel Méndez; la concejala de Turismo de Grado, Cristina Coalla; el concejal de Turismo de Oviedo, Alfredo García Quintana; el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo; la alcaldesa de Allande, María Victoria López, y la primera teniente de alcalde de Tineo, Karina Peláez, en el stand de Oviedo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. / Marcos León

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Sara Arias

Grado

El Ayuntamiento de Grado se promociona en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), en Gijón, con un stand con información sobre la historia, elementos de interés, la cultura y la gastronomía del concejo. Además, este miércoles la teniente de alcalde, Cristina Coalla, participó en el foro "El Camino Primitivo: Un compromiso compartido", organizado por el Consistorio ovetense en la cita comercial de la región.

"Tenemos un apartado exclusivo en la Feria de Muestras donde se dará información a los asistentes sobre las bondades de nuestro concejo y se prevé que haya un día con una cata de nuestros productos emblemáticos, aunque aún no tenemos fecha", explica la edil. Habrá, entre otros, pan, queso y dulces.

Además, Coalla señala que continuarán este mes de agosto con la apuesta de difusión y promoción turística de Grado en otros eventos como el Mercado Artesano y Ecológico de Oviedo. El día 23, durante la mañana y la tarde, el municipio tendrá un stand propio en la plaza de Porlier.

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En cuanto al foro del Camino Primitivo, en el que también estuvieron representados los concejos de Oviedo, Las Regueras, Salas, Tineo, Allande y Grandas de Salime, sirvió, según explica Coalla, para "analizar la trayectoria de la agrupación de concejos desde el 2021 y también expusimos los retos y objetivos de futuro".

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