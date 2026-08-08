Grado celebra este domingo su «II Fiesta Swing de Mercáu» en la plaza del Ayuntamiento

Grado acoge este domingo, su «II Fiesta Swing de Mercáu». Será en la plaza del Ayuntamiento, a partir de las 13.00 horas, en el marco del programa municipal de cultura en la calle «EmplazArte».

El evento contará con la participación de «Swing4Asturias», que pondrá «a bailar a todo el público con su pasión por el lindy hop y el swing». También se podrá disfrutar de la música en directo de «Body&Soul ®».

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El formato del acto, en el que se invita a a bailar a los asistentes, cosechó un gran éxito de público y participación en su edición del año pasado en la villa.