Grado celebra este domingo su «II Fiesta Swing de Mercáu» en la plaza del Ayuntamiento
La cita es a las 13.00 horas, en el marco del programa municipal de cultura en la calle «EmplazArte»
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Grado acoge este domingo, su «II Fiesta Swing de Mercáu». Será en la plaza del Ayuntamiento, a partir de las 13.00 horas, en el marco del programa municipal de cultura en la calle «EmplazArte».
El evento contará con la participación de «Swing4Asturias», que pondrá «a bailar a todo el público con su pasión por el lindy hop y el swing». También se podrá disfrutar de la música en directo de «Body&Soul ®».
El formato del acto, en el que se invita a a bailar a los asistentes, cosechó un gran éxito de público y participación en su edición del año pasado en la villa.
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