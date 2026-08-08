Grado es de cine: proyecciones al aire libre en la villa y en los pueblos para disfrutar de las noches de agosto en el concejo
El Ayuntamiento organiza estas citas, todos los viernes del mes, a las 22.00 horas
Grado de cine. Es el lema bajo el que se desarrollan las proyecciones nocturnas en barrios de la villa y también en distintos pueblos del municipio durante este mes de agosto. La iniciativa del Ayuntamiento moscón comenzó este viernes en Sama de Grado, con "Ponyo", a las diez de la noche, hora a la que comenzarán todas las sesiones.
La próxima prevista es el día 14 en San Juan de Villapañada, con "Mi gran noche". El día 21 se proyectará "La sirenita" en el barrio de El Casal. Por último, el parque Manuel Pedregal acogerá la proyección de "Las uvas de la ira" el 28 de agosto.
Todas las sesiones se celebrarán al aire libre en los espacios públicos habilitados al efecto, si bien en caso de lluvia se trasladarán a cubierto. En el caso de las sesiones en la villa irían a El Frontón y en el de los pueblos a los respectivos centros sociales.
La organización de estos actos corre a cargo del Ayuntamiento y su concejalía de Turismo.
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