Grado, espacio cardioprotegido: los puntos de la villa donde hay un desfibrilador para casos de emergencia
Polideportivo, piscina, campo de fútbol municipal o Casa de Cultura son algunos de los espacios donde se cuenta con uno de estos aparatos
Un desfibrilador semiautomático externo (DESA) es capaz de "analizar el ritmo cardiaco, identificar las arritmias mortales tributarias de desfibrilación y administrar una descarga eléctrica, con la finalidad de restablecer un ritmo cardiaco viable, con altos niveles de seguridad".
Estos aparatos deben estar instalados en espacios públicos con afluencias significativas y en Grado se cumple con creces en este sentido: son siete los que se pueden contar para la villa, tras añadirse a los que ya existían algunos como los del Auditorio, cuya instalación se incluyó en el último contrato de suministro mediante de alquiler y mantenimiento de este tipo de equipos licitado por el Ayuntamiento.
Los centros municipales con desfibrilador semiautomático externo son el polideportivo municipal, el campo de fútbol municipal, la Casa de Cultura y la piscina climatizada, este último propiedad del Ayuntamiento. Hay además hay dos móviles: uno para la Policía Local y otro para la Agrupación de Protección Civil. Y ahora se añade el del Teatro Auditorio de Grado, que lo tendrá en breve.
Los equipos del polideportivo, campo de fútbol, Casa de Cultura son estáticos, con una vitrina protectora, mientras que los de Policía Local y Protección Civil son móviles y van en maleta en los coches patrulla o de servicio.
En las instalaciones que cuentan con estos equipos hay personal formado en su manejo. El Ayuntamiento de Grado explica que "por razones de interés general vinculadas a la mejora de las prestaciones de seguridad pública en determinados centros municipales, especialmente en los de gran afluencia, se ha considerado necesaria la colocación de desfibriladores en varias ubicaciones, principalmente en aquellas con dotación de instalaciones deportivas, ya que estos aparatos permiten recuperar el ciclo cardíaco en caso de paradas".
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