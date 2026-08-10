Grado, domingo de mercado a ritmo de swing con la fiesta del programa municipal de cultura en la calle
"Body&Soul" y "Swing4Asturias" protagonizaron la celebración en la plaza del Ayuntamiento
La plaza del Ayuntamiento de Grado acogió este domingo su «II Fiesta Swing de Mercáu». La cita, que se desarrolló en el marco del programa municipal de cultura en la calle «EmplazArte», comenzó las 13.00 horas protagonizada por la música en directo de «Body&Soul ®». Bailaron los miembros del colectivo «Swing4Asturias» (Angelica Conde, Ana Rodríguez, Juan Carlos Santos, Noelia Álvarez, Óscar Sánchez, Lucía Espina, Gloria Rodríguez y Elsa Pérez), animando a hacerlo también al público que se congregó alrededor.
La próxima actividad del programa «EmplazArte» es el sábado 15 de agosto, a las 19.00 horas, con «Folixa Branu», en la plaza Palacio Fontela, con taller de chapas de cultura sidrera, de escanciado y música a cargo de Banda Leirana.
Después, el sábado 22 de agosto la propuesta es musical, con «Blues Mood», en la plaza Álvaro González (Las Palmeras), y el sábado 29 Jon Ander trae «Magia sobre ruedas» a la calle Manuel Pedregal. En ambos casos la cita es a las 20.00 horas.
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