Prioto, San Pelayo Sienra, San Martín, El Merín y La Mata: el Grupo Montañero Moscón sigue con sus rutas de agosto por el concejo

El Grupo Montañero Moscón sigue con sus rutas de agosto por Grado y este lunes los participantes en la actividad realizaron un recorrido con salida y llegada en la villa, pasando por Prioto, San Pelayo Sienra, San Martín, el monte Los Pinos, El Merín y La Mata. La cita, destaca el colectivo, se desarrolló «con muy buen ambiente. Los asistentes compartieron al término de la caminata una comida en un restaurante de la capital moscona que selló una jornada de montaña y convivencia.

El colectivo organiza estas rutas cada lunes del mes de agosto, con salida del parque a las 8.00 horas, desde el parque de Abajo de Grado. Se trata de caminatas con una duración de entre 4 y 6 horas para las que no es necesario apuntarse, basta con acudir al lugar fijado para iniciar la marcha y se realizarán con el grupo que se forme en ese momento. Las actividades son gratuitas.

La jornada de este segundo lunes de mes estuvo marcada "por unas condiciones meteorológicas algo inciertas, con el sol haciéndose esperar hasta que el grupo ya se encontraba en La Mata", indicaron desde el colectivo. "Aún así, el recorrido se desarrolló con muy buen ambiente y con la participación y el buen ánimo habituales", añadieron.

Estas actividades no solo son saludables desde el punto de vista de la actividad física, sino que también promueven la socialización y la creación de amistades que se mantienen después. De hecho, desde el Grupo Montañero Moscón destacaron "el magnífico ambiente entre todos los participantes y las ganas de volver a encontrarse en la próxima ruta".

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La próxima es lunes 17 de agosto, partirá de Grado en dirección a la Vega de Peñaflor y se desarrollará por Peñaflor, Peña de Peñaflor, Cuero, las antiguas minas de caolín y aserradero, Peña La Escrita, El Campillín y Casas del Puente, emprendiendo el regreso hacia la villa por el Puente y la Vega de Peñaflor.