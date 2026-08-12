Decepción en los concejos de interior del centro de Asturias, donde no pudo verse el eclipse, aunque en Grado el programa festivo animó la noche

Algo de decepción, o mucha, según los casos, en buena parte de los concejos del interior en la zona centro de Asturias, donde no se ha visto nada de nada, a excepción del momento de ver bajar y subir el telón de la oscuridad. En Llanera, donde se había convocado en el ferial municipal, en Ables, las nubes impidieron ver el eclipse, al igual que sucedió en gran parte de la región. Lo mismo sucedió en Siero, Grado o Villaviciosa, donde no fue posible disfrutar de la observación, pese a que se habían preparado actos festivos en torno al evento astronómico.

En cualquier caso, algunos prefirieron quedarse con lo bueno, y destacar "lo impresionante" de la oscuridad durante cerca de dos minutos, así como la "magia" de vivir ese momento con música o disfrutar posteriormente del baile de la danza prima. Este fue el caso de quienes acudieron a la zona del santuario de El Fresno, en Grado, donde el Ayuntamiento y la Asociación IEStelar organizaron un gran acto con actuaciones de música tradicional, charlas y baile.

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"No se vio nada, pero con la música fue brutal", destacó Daniel Menéndez, de la Asociación IEStelar, organizadora de los actos de El Fresno. Más suerte tuvieron algunos vecinos que se desplazaron a zonas de montaña con altitud, cerca de puntos como Cuevallagar o el Pico Oral, en áreas de frontera entre los concejos Yernes y Tameza y Teverga. En esos lugares sí pudieron disfrutar de al menos parte del eclipse, sobre todo en su parte final, tal y como explicó Antonio Fernández, que acudió con su familia a la zona del Oral.