Grado recuerda las medidas de seguridad vial para los desplazamientos hacia las zonas recomendadas para ver el eclipse

El Ayuntamiento de Grado recuerda las medidas de seguridad vial que se han establecido para los desplazamientos hacia las zonas del concejo recomendadas para ver el eclipse. En El Fresno, el acceso y salida al punto de visionado es a través la carretera N-634 y hay que evitar ir o salir por los núcleos de Álvare, La Llinar y San Xuan.

En esta localidad moscona, junto al famoso santuario, hay un aparcamiento habilitado frente a la zona de actividades a partir de las 17.00 horas. En el caso de Sorribas, el acceso y salida al punto de visionado es a través de la carretera GR-4.

Hay restricciones horarias a la circulación desde los núcleos de Las Curuxas y Sorribas hacia la GR-4 desde las 16.00 horas. Existe un aparcamiento habilitado anexo al área recreativa.

En El Fresno, los actos organizados por la Asociación IEStelar y el Ayuntamiento de Grado comienzan a las 18.30 horas, con la bienvenida a los asistentes. A partir de las 18.40 se hablará de "La astronomía en nuestras vidas en el siglo XXI" y a continuación, sobre las 19.12, se dará una explicación sobre "El eclipse de hoy: qué veremos y cómo observarlo con seguridad".

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A las 19.31 da inicio el eclipse parcial y comienzan también a partir de esa hora la representación artístico-cultural "Antes de la sombra", a cargo de Maite Capín, seguida de la danza prima y de la animación musical que pondrán Nel Villanueva y Mujeres por Grado.