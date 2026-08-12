Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Grado recuerda las medidas de seguridad vial para los desplazamientos hacia las zonas recomendadas para ver el eclipse

Comienza el montaje en El Fresno para la gran cita en la zona del santuario

Trabajos de montaje en El Fresno para la fiesta en torno al eclipse.

Trabajos de montaje en El Fresno para la fiesta en torno al eclipse. / D. M.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

El Ayuntamiento de Grado recuerda las medidas de seguridad vial que se han establecido para los desplazamientos hacia las zonas del concejo recomendadas para ver el eclipse. En El Fresno, el acceso y salida al punto de visionado es a través la carretera N-634 y hay que evitar ir o salir por los núcleos de Álvare, La Llinar y San Xuan.

En esta localidad moscona, junto al famoso santuario, hay un aparcamiento habilitado frente a la zona de actividades a partir de las 17.00 horas. En el caso de Sorribas, el acceso y salida al punto de visionado es a través de la carretera GR-4.

Hay restricciones horarias a la circulación desde los núcleos de Las Curuxas y Sorribas hacia la GR-4 desde las 16.00 horas. Existe un aparcamiento habilitado anexo al área recreativa.

En El Fresno, los actos organizados por la Asociación IEStelar y el Ayuntamiento de Grado comienzan a las 18.30 horas, con la bienvenida a los asistentes. A partir de las 18.40 se hablará de "La astronomía en nuestras vidas en el siglo XXI" y a continuación, sobre las 19.12, se dará una explicación sobre "El eclipse de hoy: qué veremos y cómo observarlo con seguridad".

Noticias relacionadas

A las 19.31 da inicio el eclipse parcial y comienzan también a partir de esa hora la representación artístico-cultural "Antes de la sombra", a cargo de Maite Capín, seguida de la danza prima y de la animación musical que pondrán Nel Villanueva y Mujeres por Grado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Cangas del Narcea por el atropello mortal de una mujer de 28 años, técnica de Cruz Roja: 'Era una bella persona y magnífica profesional
  2. En imágenes: La iglesia de Santa María, en Villanueva, se llena para dar el último adiós a Enrique López
  3. Una promotora nacional compra la Península de Arnao y prevé invertir más de 8 millones de euros en nuevas viviendas de alta calidad
  4. Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo cancelan su boda tras conocerse una información de última hora: Gabriela Guillén destapa su romance con el futbolista
  5. La Sidrería Silla del Rey baja la persiana tras 42 años de oviedismo y buena mesa
  6. Guía básica sobre el eclipse en Gijón: Cortes de tráfico, prohibiciones, buses reforzados, citas singulares y fiesta final
  7. Barbón, profeta en su tierra: el presidente del Principado será el pregonero de las fiestas de Pola de Laviana
  8. Última hora sobre el paradero de David Bisbal tras ser una de las víctimas del terremoto de Colombia: 'Dios mío... por favor

Grado recuerda las medidas de seguridad vial para los desplazamientos hacia las zonas recomendadas para ver el eclipse

Grado recuerda las medidas de seguridad vial para los desplazamientos hacia las zonas recomendadas para ver el eclipse

La celebración por Santa Clara en Villaviciosa, en imágenes

La celebración por Santa Clara en Villaviciosa, en imágenes

El respaldo del catedrático Joaquín Lorences para que Salas sea Pueblo Ejemplar de Asturias: "Es un referente inspirador para los pueblos que luchan por su futuro"

El respaldo del catedrático Joaquín Lorences para que Salas sea Pueblo Ejemplar de Asturias: "Es un referente inspirador para los pueblos que luchan por su futuro"

Vox denuncia que el Ayuntamiento no haya alertado de la retirada de las gafas del eclipse repartidas en la Feria de Muestras

Vox denuncia que el Ayuntamiento no haya alertado de la retirada de las gafas del eclipse repartidas en la Feria de Muestras

IU pide calma en La Florida y acusa a Vox de "alimentar el miedo" y la "confrontación política" en Oviedo

IU pide calma en La Florida y acusa a Vox de "alimentar el miedo" y la "confrontación política" en Oviedo

VÍDEO: El profesor Joaquín Lorences da su apoyo a la candidatura de Salas a Pueblo Ejemplar

Wilton y Wapa, los dos nuevos linces que impulsan la recuperación de la especie en Castilla y León

El PSOE reclama un plan integral de juventud en Oviedo antes de que finalice el mandato

El PSOE reclama un plan integral de juventud en Oviedo antes de que finalice el mandato
Tracking Pixel Contents