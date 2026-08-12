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"Mercado del Paraíso Natural" en Grado: la villa moscona acogerá una cita dedicada a los productos asturianos con marca de garantía

El Ayuntamiento impulsa la celebración, el 20 de septiembre, que contará con un máximo de 30 puestos y tendrá un programa de actividades de ocio protagonizadas por la cultura y las tradiciones de la región

Panel con el plano de la villa, en el parque de Arriba, en una imagen de un mercadón.

Panel con el plano de la villa, en el parque de Arriba, en una imagen de un mercadón. / Paula Tamargo

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Grado sigue apostando por su tradición comercial y el Ayuntamiento impulsa la celebración del "Mercado del Paraíso Natural", que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre, en el parque de Arriba, en horario de 9.00 a 15.30 horas. La cita estará protagonizada por los productos agroalimentarios y artesanales asturianos y contará además con un programa paralelo de actividades que complementarán el evento.

El mercado tendrá un máximo de 30 puestos de venta y pueden participar puestos autorizados por la marca Alimentos del Paraíso Natural, explotaciones agrícolas o ganaderas registradas en Asturias cuyo titular sea la persona responsable del stand, así como productos acogidos a la marca Artesanía de Asturias y dados de alta en el Registro de Actividades Artesanas del Principado.

También pueden acudir puestos o cantinas "en los que se ofrezcan bebidas y alimentos listos para el consumo, así como especialidades gastronómicas elaboradas a partir de productos asturianos". Se promoverá, siempre que sea posible, "la elaboración y demostración en directo, utilizando preferentemente productos procedentes de los propios puestos participantes". También pueden estar presentes productores de alimentos elaborados en el ámbito local.

Con esta iniciativa, tal y como explica el concejal Chema González Beovidez, el Ayuntamiento de Grado "continúa apostando por uno de sus principales sellos de identidad, su tradición comercial y su vinculación con el medio rural", con la organización de este nuevo mercado temático dedicado a los Alimentos y la Artesanía del Paraíso Natural.

En lo que respecta al programa de actividades paralelas para dinamizar la cita, estas estarán protagonizadas por la cultura y las tradiciones asturianas, con propuestas dirigidas a todos los públicos. "La programación incluirá música en directo para ambientar el mercado y talleres artesanales dirigidos especialmente al público infantil", destacan desde el Ayuntamiento de Grado.

Con esta nueva propuesta comercial y de ocio, se pone en marcha otra iniciativa para "potenciar la economía, la cultura y el desarrollo rural, fortaleciendo el vínculo entre productores y consumidores y promoviendo un modelo de comercialización basado en la proximidad".

Este mercado cumplirá un doble objetivo. Por un lado, contribuirá a favorecer "los circuitos cortos de distribución, acercando los productos asturianos directamente a la ciudadanía y poniendo en valor el trabajo de agricultores, ganaderos, artesanos y elaboradores". Por otro, contribuirá a dinamizar la actividad comercial y turística de Grado, "una villa estrechamente ligada al comercio y reconocida por su larga tradición mercantil y por sus históricos mercados semanales".

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Grado cuenta con la tradición y características necesarias para ser "uno de los principales escaparates para la promoción y difusión de los productos agroalimentarios y artesanales" del Principado y el Ayuntamiento contará en la organización de este mercado con la colaboración de la Consejería de Medio Rural.

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