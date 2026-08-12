"Mercado del Paraíso Natural" en Grado: la villa moscona acogerá una cita dedicada a los productos asturianos con marca de garantía

Grado sigue apostando por su tradición comercial y el Ayuntamiento impulsa la celebración del "Mercado del Paraíso Natural", que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre, en el parque de Arriba, en horario de 9.00 a 15.30 horas. La cita estará protagonizada por los productos agroalimentarios y artesanales asturianos y contará además con un programa paralelo de actividades que complementarán el evento.

El mercado tendrá un máximo de 30 puestos de venta y pueden participar puestos autorizados por la marca Alimentos del Paraíso Natural, explotaciones agrícolas o ganaderas registradas en Asturias cuyo titular sea la persona responsable del stand, así como productos acogidos a la marca Artesanía de Asturias y dados de alta en el Registro de Actividades Artesanas del Principado.

También pueden acudir puestos o cantinas "en los que se ofrezcan bebidas y alimentos listos para el consumo, así como especialidades gastronómicas elaboradas a partir de productos asturianos". Se promoverá, siempre que sea posible, "la elaboración y demostración en directo, utilizando preferentemente productos procedentes de los propios puestos participantes". También pueden estar presentes productores de alimentos elaborados en el ámbito local.

Con esta iniciativa, tal y como explica el concejal Chema González Beovidez, el Ayuntamiento de Grado "continúa apostando por uno de sus principales sellos de identidad, su tradición comercial y su vinculación con el medio rural", con la organización de este nuevo mercado temático dedicado a los Alimentos y la Artesanía del Paraíso Natural.

En lo que respecta al programa de actividades paralelas para dinamizar la cita, estas estarán protagonizadas por la cultura y las tradiciones asturianas, con propuestas dirigidas a todos los públicos. "La programación incluirá música en directo para ambientar el mercado y talleres artesanales dirigidos especialmente al público infantil", destacan desde el Ayuntamiento de Grado.

Con esta nueva propuesta comercial y de ocio, se pone en marcha otra iniciativa para "potenciar la economía, la cultura y el desarrollo rural, fortaleciendo el vínculo entre productores y consumidores y promoviendo un modelo de comercialización basado en la proximidad".

Este mercado cumplirá un doble objetivo. Por un lado, contribuirá a favorecer "los circuitos cortos de distribución, acercando los productos asturianos directamente a la ciudadanía y poniendo en valor el trabajo de agricultores, ganaderos, artesanos y elaboradores". Por otro, contribuirá a dinamizar la actividad comercial y turística de Grado, "una villa estrechamente ligada al comercio y reconocida por su larga tradición mercantil y por sus históricos mercados semanales".

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Grado cuenta con la tradición y características necesarias para ser "uno de los principales escaparates para la promoción y difusión de los productos agroalimentarios y artesanales" del Principado y el Ayuntamiento contará en la organización de este mercado con la colaboración de la Consejería de Medio Rural.