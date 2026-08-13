Basura fuera de los contenedores y vertederos ilegales en Grado: el Ayuntamiento recuerda que incumplir las normativas conlleva sanciones

Mantener Grado limpio "es responsabilidad de todos", recuerda el Ayuntamiento, que viene observando que se depositan residuos impropios en los contenedores y que hay vertederos ilegales. La presencia de bolsas, cartones y otro materiales que no se desechan en los lugares habilitados para ello se produce incluso en zonas céntricas de la villa y sucede en algunos casos de forma reiterada.

No sacar la basura de manera correcta causa "problemas de limpieza, salubridad y convivencia en nuestro municipio", destaca el gobierno municipal, que advierte de que el incumplimiento de las normativas al respecto conlleva sanciones y de que el Consistorio va a estar especialmente vigilante con este asunto.

"Todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir puntualmente la Ordenanza de Limpieza de Vías Públicas y Recogida de Residuos Sólidos. Desde el Ayuntamiento hemos observado que, de forma reiterada, se están depositando residuos impropios en los contenedores, así como residuos fuera de los mismos, en distintos puntos", señalan desde el ejecutivo moscón.

Como esta situación supone un incumplimiento de la normativa vigente y es reiterada, "desde el Ayuntamiento se procederá a aplicar la normativa de manera estricta, adoptando las medidas y, en su caso, imponiendo las sanciones previstas en los artículos 109 y 110 de la Ordenanza, cuando corresponda", indican los responsables municipales.

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Cartel que advierte de sanciones por no depositar correctamente la basura. / A. G.

El concejal Chema González Beovidez indicó que se solicita "la colaboración de todos los vecinos y vecinas" para mantener Grado limpio y para respetar las normas relativas a la correcta separación y depósito de los residuos.