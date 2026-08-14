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Cubia celebra sus fiestas: subasta de la ramera, comida popular, verbenas y más en los festejos de la localidad de Grado

El pueblo moscón cuenta con actividades durante todo el fin de semana

La procesión, en una pasada edición de la fiesta.

La procesión, en una pasada edición de la fiesta. / C. F. C.

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La localidad moscona de Cubia inicia este viernes sus fiestas a partir de las 20.00 horas, con el servicio de cenas y parrilla. A las 22.00 horas hay campeonatos de brisca y parchís, con inscripción de 20 euros por pareja y la totalidad de la recaudación destinada a premios.

Este sábado, día 15 de agosto, a las 13.00 horas hay misa y procesión, y a las 13.30 horas es la subasta tradicional de la ramera y de los panes. A las 15.00 horas hay paella y parrillada y a las 18.00 horas juegos infantiles y concurso de tiro a la cuerda. A las 20.00 horas se podrá disfrutar de servicio de cenas y de la verbena amenizada por Dúo Capricho.

Al día siguiente, la cita dominical está protagonizada por la concentración de vehículos clásicos, que se reúnen en el parque de Arriba de la villa entre las 10.00 y las 11.15 horas para salir a las 11.30 en ruta hacia el pueblo de Cubia. Una vez allí se celebrará sesión vermú y comida en el prao de la fiesta.

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Por la tarde, a las 19.30 comienza el reparto del bollo. Ya a las 21.00 horas tendrá lugar el pregón y el comienzo de la verbena a cargo de Grupo Fama y Dúo Emoción.

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