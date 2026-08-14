Cubia celebra sus fiestas: subasta de la ramera, comida popular, verbenas y más en los festejos de la localidad de Grado
El pueblo moscón cuenta con actividades durante todo el fin de semana
La localidad moscona de Cubia inicia este viernes sus fiestas a partir de las 20.00 horas, con el servicio de cenas y parrilla. A las 22.00 horas hay campeonatos de brisca y parchís, con inscripción de 20 euros por pareja y la totalidad de la recaudación destinada a premios.
Este sábado, día 15 de agosto, a las 13.00 horas hay misa y procesión, y a las 13.30 horas es la subasta tradicional de la ramera y de los panes. A las 15.00 horas hay paella y parrillada y a las 18.00 horas juegos infantiles y concurso de tiro a la cuerda. A las 20.00 horas se podrá disfrutar de servicio de cenas y de la verbena amenizada por Dúo Capricho.
Al día siguiente, la cita dominical está protagonizada por la concentración de vehículos clásicos, que se reúnen en el parque de Arriba de la villa entre las 10.00 y las 11.15 horas para salir a las 11.30 en ruta hacia el pueblo de Cubia. Una vez allí se celebrará sesión vermú y comida en el prao de la fiesta.
Por la tarde, a las 19.30 comienza el reparto del bollo. Ya a las 21.00 horas tendrá lugar el pregón y el comienzo de la verbena a cargo de Grupo Fama y Dúo Emoción.
- Encuentran el cadáver de una mujer de 52 años en el embalse de Quirós: vecina de Trubia, se dio un baño tras el eclipse y se hundió
- Gijón estrena un nuevo gran supermercado (y sortea un coche para celebrarlo)
- Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas
- El AVE no atrae más turistas a Asturias y la subvención para la conexión de avión con Londres es rentable: una investigación 'cum laude' advierte del 'efecto sifón' en el tren
- El Principado valora un barrio de Oviedo para acoger a menores 'absolutamente integrados' y acompañados las 24 horas
- El eclipse total desde Asturias: las mejores fotos de Gijón, Oviedo, Avilés, Centro, Oriente y Occidente
- Decepción en los concejos de interior del centro de Asturias, donde no pudo verse el eclipse, aunque en Grado el programa festivo animó la noche
- Más turistas extranjeros, mesas llenas, pero menos dinero en la caja: la radiografía de la hostelería de la comarca de Avilés en la primera mitad del verano