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La Lotería Nacional deja un pellizco en Grado: La Blanca vendió el 45.289, que obtuvo el segundo premio del sorteo de este 15 de agosto

Cada décimo ha sido agraciado con 12.000 euros

La Administración número 1 de Grado, &quot;La Blanca&quot;, en pleno centro de la villa.

La Administración número 1 de Grado, "La Blanca", en pleno centro de la villa. / P. T.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

La Lotería Nacional de este sábado deja un pellizco en Grado. La Administración La Blanca, ha vendido el 45.289, que ha obtenido el segundo premio del sorteo celebrado este 15 de agosto. El número ha sido agraciado con 12.000 euros por décimo.

Por el momento, al ser festivo y estar la Administración cerrada, no se sabe si se ha vendido un décimo o más. Sí confirman los responsables del establecimiento que el décimo se sirvió por máquina.

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