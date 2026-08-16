Grado es verde, amarillo y azul: la red para fomentar el reciclaje suma ya más de 180 contendedores de recogida selectiva

Grado apuesta por el fomento del reciclaje y cuenta ya con una gran red de contenedores de recogida selectiva: en total son 182 en este momento, tal y como indican los datos ofrecidos por el Ayuntamiento. De ellos 64 son para papel y cartón (fracción azul), 59 para envases ligeros (fracción amarilla) y 59 para vidrio (fracción verde).

"Esta infraestructura incluye, además de los contenedores en superficie o tipo iglú, 10 baterías completas de contenedores soterrados o semisoterrados, distribuidas en diferentes puntos del casco urbano de la villa", destaca el Consistorio. Recientemente se han renovado cinco baterías de recogida selectiva, en las calles Asturias, Maestra Benicia, Cerro de la Muralla, Modesta Fernández Alonso (en El Casal) y Arroyo Naranjo.

Noticias relacionadas

La actuación tiene como objetivo "mejorar la integración de los contenedores de recogida selectiva en el entorno urbano, favoreciendo una imagen más armoniosa del espacio público y, al mismo tiempo, la accesibilidad y facilitar su utilización por parte de las personas con discapacidad o movilidad reducida", señalan desde el Ayuntamiento.