Grado es verde, amarillo y azul: la red para fomentar el reciclaje suma ya más de 180 contendedores de recogida selectiva
De ellos 64 son para papel y cartón, 59 para envases ligeros y 59 para vidrio
Grado apuesta por el fomento del reciclaje y cuenta ya con una gran red de contenedores de recogida selectiva: en total son 182 en este momento, tal y como indican los datos ofrecidos por el Ayuntamiento. De ellos 64 son para papel y cartón (fracción azul), 59 para envases ligeros (fracción amarilla) y 59 para vidrio (fracción verde).
"Esta infraestructura incluye, además de los contenedores en superficie o tipo iglú, 10 baterías completas de contenedores soterrados o semisoterrados, distribuidas en diferentes puntos del casco urbano de la villa", destaca el Consistorio. Recientemente se han renovado cinco baterías de recogida selectiva, en las calles Asturias, Maestra Benicia, Cerro de la Muralla, Modesta Fernández Alonso (en El Casal) y Arroyo Naranjo.
La actuación tiene como objetivo "mejorar la integración de los contenedores de recogida selectiva en el entorno urbano, favoreciendo una imagen más armoniosa del espacio público y, al mismo tiempo, la accesibilidad y facilitar su utilización por parte de las personas con discapacidad o movilidad reducida", señalan desde el Ayuntamiento.
- La Guardia Civil decomisa en Galicia 28 kilos de pulpo que transportaba una empresa de Asturias
- Habla la familia afectada por el incendio en una chabola en Luanco: 'Queremos una vivienda; el Ayuntamiento nos ha dejado aquí tirados
- Muere un montañero tras sufrir una caída cuando hacía una ruta por Somiedo
- Asturias se consolida entre los destinos turísticos mejor valorados de España: mejora su nota y solo tiene una región por encima
- Un futbolista, trasladado al HUCA tras el Oviedo-Granada: “Tenía mareos y no veía bien”
- Los Fuegos deslumbran a Gijón con su ritmo, colorido y su magia: 'La traca final ha sido impresionante
- La tragedia en la montaña de Somiedo: el leonés de 75 años que falleció tras una caída hacía una ruta con su hija, yerno y nieto
- Dos jóvenes heridos graves tras una agresión con una botella rota durante las fiestas de Navia