Turismo en Grado para la segunda mitad de agosto con el programa de visitas al casco histórico, los palacios indianos y el museo sobre la tradición comercial de la villa
Todas las propuestas para conocer el patrimonio local son gratuitas y solo hay que inscribirse a través de la Oficina de Turismo
Grado cuenta con su programa de visitas guiadas para conocer el patrimonio de la villa también en esta segunda quincena de agosto y aún hay un par de fechas para disfrutarlas de aquí a finales de mes. Así, el itinerario que recorre el casco histórico, con una duración de una hora, puede realizarse los días 22 y 29, a las 12.00 horas. El punto de encuentro para la salida es la plaza Eliseo Nicolás, frente a la Casa de Cultura.
Además de esta propuesta, el Ayuntamiento ofrece también otra de mayor duración, en torno a unas dos horas, que muestra el casco histórico y la arquitectura indiana, es decir, los muchos palacetes indianos con los que cuenta la capital moscona. Las fechas disponibles para realizarla son las mismas, el 22 y el 29 de agosto a las 12.00 horas y el punto de encuentro para el inicio es igualmente la plaza Eliseo Nicolás.
La riqueza que llegó de América
La villa reúne nada menos que siete palacetes indianos, la mayoría siguiendo la carretera nacional por la calle Eulogio Díaz Miranda. Al lado del parque de Arriba está El Capitolio, en sentido ascendente se encuentra la casa de la familia Martínez, a continuación Villa Granda, después aparece La Quintana y por último en este tramo se localiza El Calabión. Llegados a este, a los pocos metros hay un desvío que desciende hacia Cimadevilla. Al fondo de esta vía está el palacete de los Casares y en frente el de Indalecio Corugedo.
Todos se ven desde el exterior, pues son propiedades privadas, tanto si se realizan con la visita guiada, en la que explican su historia, como si se decide verlas por cuenta propia, dando un paseo por la villa.
Museo
Entre las visitas guiadas de este mes, el área de Turismo de Grado también oferta la del Museo Villa ya Mercáu, sobre la historia comercial de la villa y que guarda piezas de las que fueron sus empresas más emblemáticas. Se puede conocer con guía el domingo 23, a las 12.00 horas.
Tanto en este caso como en los anteriores, para acudir es necesario reserva previa. Todas son gratuitas, pero hay que inscribirse a través de la Oficina de Turismo (636 90 90 88/ turismo@ayto-grado.es).
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