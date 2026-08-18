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Los lunes de ruta en Grado: más de una treintena de participantes en la tercera caminata de agosto del Grupo Montañero Moscón

La próxima cita es el día 24 de agosto, en dirección a El Fresno

La tercera ruta del Grupo Montañero Moscón, en imágenes

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La tercera ruta del Grupo Montañero Moscón, en imágenes / G. M. M.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Tercera ruta de agosto del Grupo Montañero Moscón, que este lunes realizó una caminata desde la villa hacia la Peña de Peñaflor, Cuero, La Escrita y Casas del Puente, emprendiendo el regreso a la capital moscona por el puente y la Vega de Peñaflor.

En esta ocasión participaron 33 personas en una marcha que forma parte de las actividades que este mes realiza el colectivo moscón: todos los lunes hay una caminata distinta, con salida a las 8.00 horas, desde el parque de Abajo. La participación es gratuita y solo hay que acudir al punto de encuentro a la hora indicada para sumarse a esta propuesta que combina senderismo y una oportunidad de socializar realizando una actividad física que permite conocer la zona más rural del municipio.

El próximo lunes, día 24 de agosto, hay una nueva ruta, la cuarta de este mes de agosto y de nuevo el itinerario parte del parque de Abajo en dirección a Acevedo, sigue por El Fresno, Alvaré, La Carrilona, El Bondeyu, Los Macetes, La Fayada, La Llinar, El Casoriu, Acevedo, Camín de Santiago y regresa a la villa por La Podada.

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Las caminatas tienen una duración de entre 4 y 6 horas.

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