El Principado licita la redacción del proyecto de la nueva sede judicial de Grado

La nueva sede judicial de Grado comienza a tomar forma. La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ha sacado a licitación el contrato para la redacción del proyecto del futuro edificio judicial, un trámite que supone un nuevo avance en una actuación incluida en el Plan de Infraestructuras Judiciales del Principado y que contempla una inversión superior a los cinco millones de euros.

El contrato que ahora sale a concurso cuenta con un presupuesto de 221.335 euros e incluye varios trabajos necesarios para definir y preparar la futura construcción. En concreto, comprende la realización del estudio geotécnico, la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección facultativa de las obras y la coordinación de seguridad y salud.

El futuro equipamiento se ubicará en una parcela de 1.556 metros cuadrados situada en la avenida de los Deportes, unos terrenos que el Ayuntamiento de Grado cedió al Principado mediante un convenio suscrito entre ambas administraciones. La finca dispone ya de los principales servicios urbanísticos, entre ellos acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica, lo que facilita su utilización para la construcción de la nueva sede.

Calidad y eficiencia

La actuación permitirá dotar al concejo de unas instalaciones judiciales de nueva planta y forma parte de la estrategia del Gobierno asturiano para renovar progresivamente la red de edificios destinados a la Administración de Justicia. El pliego de la licitación establece, además, que la propuesta deberá prestar especial atención a la calidad arquitectónica, la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Entre los criterios contemplados figuran también aspectos relacionados con la economía circular, la reducción del impacto ambiental y la gestión digital. La intención es que el futuro edificio no se limite a resolver las necesidades actuales de espacio, sino que incorpore desde su diseño criterios de eficiencia y adaptación a las nuevas exigencias de la Administración de Justicia.

La construcción de la sede del Tribunal de Instancia de Grado está incluida en el Plan de Infraestructuras Judiciales del Principado, que movilizará un total de 77,5 millones de euros en actuaciones repartidas por diferentes puntos de Asturias. El programa persigue avanzar en la renovación de la red judicial y contempla la creación de nuevas sedes allí donde las necesidades de los servicios lo requieren.

El plan ya ha permitido completar algunas actuaciones y mantiene otras en diferentes fases. En 2025 se inauguró el Palacio de Justicia de Langreo, mientras que a mediados de junio de este año comenzaron las obras de la nueva sede judicial de Pravia. En Cangas del Narcea, los trabajos se encuentran en su fase final. En Lena, el Principado ha adquirido ya un inmueble para su posterior adecuación y está pendiente de recibir el proyecto.

El Gobierno autonómico calcula que, en el plazo de cuatro años, el 30 por ciento de las sedes judiciales de Asturias serán de nueva planta, dentro de un proceso de modernización de las infraestructuras judiciales de la región.

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En Grado, el procedimiento iniciado ahora deberá desembocar en la definición del proyecto arquitectónico y técnico del edificio antes de afrontar la contratación de las obras. La inversión prevista, superior a cinco millones, convertirá la actuación en una de las principales intervenciones del Principado en materia de infraestructuras judiciales en el concejo.