Bayo calienta motores para sus fiestas, con comidas populares, verbenas y más durante el primer fin de semana de septiembre

"Con o sin orbayo... ¡Ven a Bayo!". Con este lema animan desde la Asociación "La texedora de Bayo" a ir preparándose para acudir a las fiestas de la localidad moscona, que comienzan el 4 de septiembre y que contarán con comidas populares para la que hay reservar adquiriendo los vales que oferta el colectivo. En la cita no faltarán los juegos de parchís o bingo, este último cantado por la popular Cecilia Pérez, "Ceci".

Las fiestas de Bayo arrancan el 4 de septiembre a las 22.00 horas precisamente con los concursos de parchís y brisca y el bingo. El sábado 5 de septiembre a las 10.00 horas comienza la I Ruta de Ciclomotores y Motos Clásicas: habrá desayuno en la carpa antes de iniciarla y, una vez finalizada, comida en la carpa. A las 16.00 horas se prevé además yincana y diferentes juegos en moto.

Las inscripciones cuestan 30 euros y quien solo desee acudir a la comida deberá abonar solo 25 euros. Las reservas se realizan a través del teléfono 636 065 254. El último día para apuntarse es este 30 de agosto.

El sábado también hay en el marco de las fiestas de Bayo misa a las 11.30 horas y posterior procesión, seguidas de la sesión vermú en el prao. A las 17.00 horas habrá juegos infantiles y de 18.30 a 19.30 horas hinchables gratuitos. A partir de las 19.30 horas dará inicio el reparto del bollo.

Desde las 22.00 horas tendrá lugar la verbena a cargo de Grupo Cayenna y la disco móvil "Vas a bailar". Como broche a la jornada está prevista una gran chocolatada.

Ambiente en las fiestas de Bayo, en una pasada edición de la cita. / C. P.

El domingo, 6 de septiembre, a las 13.00 horas hay sesión vermú desde las 13.00 horas con música en directo y a partir de las 14.30 se inicia la comida campestre bajo reserva. Se pueden adquirir los vales con distintas propuestas (cordero a la estaca, costillas, criollos o paella) contactando con el teléfono 616 210 963.

Desde las 18.00 horas del domingo habrá juegos para adultos en el prao y a las 20.00 horas comenzará la verbena amenizada por "Vas a bailar".

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Los organizadores de la cita destacan que se dispondrá de servicio de cocina todo el fin de semana con bocadillos, patatas, etcétera, así como parrilla el sábado y el domingo.