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Bayo calienta motores para sus fiestas, con comidas populares, verbenas y más durante el primer fin de semana de septiembre

El programa viene con novedades, como la I Ruta de Ciclomotores y Motos Clásicas, que se celebrará el sábado

Una de las verbenas de las fiestas de Bayo, en una pasada edición de la celebraciones.

Una de las verbenas de las fiestas de Bayo, en una pasada edición de la celebraciones. / C. P.

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"Con o sin orbayo... ¡Ven a Bayo!". Con este lema animan desde la Asociación "La texedora de Bayo" a ir preparándose para acudir a las fiestas de la localidad moscona, que comienzan el 4 de septiembre y que contarán con comidas populares para la que hay reservar adquiriendo los vales que oferta el colectivo. En la cita no faltarán los juegos de parchís o bingo, este último cantado por la popular Cecilia Pérez, "Ceci".

Las fiestas de Bayo arrancan el 4 de septiembre a las 22.00 horas precisamente con los concursos de parchís y brisca y el bingo. El sábado 5 de septiembre a las 10.00 horas comienza la I Ruta de Ciclomotores y Motos Clásicas: habrá desayuno en la carpa antes de iniciarla y, una vez finalizada, comida en la carpa. A las 16.00 horas se prevé además yincana y diferentes juegos en moto.

Las inscripciones cuestan 30 euros y quien solo desee acudir a la comida deberá abonar solo 25 euros. Las reservas se realizan a través del teléfono 636 065 254. El último día para apuntarse es este 30 de agosto.

El sábado también hay en el marco de las fiestas de Bayo misa a las 11.30 horas y posterior procesión, seguidas de la sesión vermú en el prao. A las 17.00 horas habrá juegos infantiles y de 18.30 a 19.30 horas hinchables gratuitos. A partir de las 19.30 horas dará inicio el reparto del bollo.

Desde las 22.00 horas tendrá lugar la verbena a cargo de Grupo Cayenna y la disco móvil "Vas a bailar". Como broche a la jornada está prevista una gran chocolatada.

Ambiente en las fiestas de Bayo, en una pasada edición de la cita.

Ambiente en las fiestas de Bayo, en una pasada edición de la cita. / C. P.

El domingo, 6 de septiembre, a las 13.00 horas hay sesión vermú desde las 13.00 horas con música en directo y a partir de las 14.30 se inicia la comida campestre bajo reserva. Se pueden adquirir los vales con distintas propuestas (cordero a la estaca, costillas, criollos o paella) contactando con el teléfono 616 210 963.

Desde las 18.00 horas del domingo habrá juegos para adultos en el prao y a las 20.00 horas comenzará la verbena amenizada por "Vas a bailar".

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Los organizadores de la cita destacan que se dispondrá de servicio de cocina todo el fin de semana con bocadillos, patatas, etcétera, así como parrilla el sábado y el domingo.

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