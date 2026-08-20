"Cuando la vida empieza": el director de cine Julio de la Fuente publica un libro con sus memorias, que se presentarán a final de año en Grado

"Cuando la vida empieza" es el título de las memorias de Julio de la Fuente, cineasta de Grado que ha decidido contar en primera persona sus avatares personales a través de un relato en el que se describen lugares, personas, ambientes y acontecimientos que a su vez forman parte de la historia de la villa, donde nació y creció el protagonista y autor de esta obra que se presentará a final de año en la capital moscona, en una fecha aún por concretar.

El libro de memorias, que sacará a la luz la Editorial Prámaro, recorre, "con sinceridad y emoción", más de seis décadas de vida de "una historia profundamente personal", que comienza en su infancia y termina en el presente, después de veinte años dedicados al cine.

"Pero 'Cuando la vida empieza' no pretende ser únicamente el relato de una trayectoria profesional. Sus páginas hablan, sobre todo, de la vida. De la familia, la infancia, los primeros amigos, el amor, las pérdidas, las decepciones, la enfermedad, la paternidad y esa capacidad que tiene el ser humano para levantarse cuando parece que todo se ha derrumbado", detalla Julio de la Fuente.

El recuerdo del niño que creció en Grado, "los veranos y los primeros viajes, los amigos que permanecieron a su lado, su juventud, sus primeros amores y los momentos difíciles que marcaron su carácter" forman parte del relato del que podrá disfrutar el lector.

Las mujeres, protagonistas

Son muchas las mujeres que protagonizan sus páginas como personas que fueron y son relevantes en su vida, entre ellas su madre o su abuela Marina, su esposa Magdalena o su hija Cristina.

Aparece descrito en el libro "su encuentro con Magdalena, la mujer con la que terminaría construyendo su familia y que ha permanecido a su lado durante buena parte de su vida" y "también ocupa un lugar destacado su hija Cristina, su nacimiento, sus primeros años y la experiencia de convertirse en padre, que dan lugar a algunas de las páginas más íntimas", se explica en la sinopsis sobre la obra.

Las memorias pasan como no podía ser de otro modo por los momentos más difíciles de la vida del cineasta, como "la enfermedad y muerte de su padre, la lucha por salvar a su abuela, los problemas de salud que terminaron apartándolo prematuramente de su trabajo en Correos y una profunda crisis personal que le obligó a buscar un nuevo sentido a su existencia, momento en que apareció el cine".

El cine, que fue una nueva oportunidad vital para Julio de la Fuente, terminó siendo una carrera de más de dos décadas como director, en las que ha cultivado de manera magistral las temáticas de los problemas sociales y los sentimientos humanos en sus películas.

Obra cinematográfica

Su obra cinematográfica es protagonista también de estas memorias, donde ocupa un lugar especialmente importante "El hogar", la película de la que el director "se siente particularmente orgulloso y con la que quiso rendir su particular homenaje a Charles Chaplin y a valores como el perdón, la sensibilidad, el amor y la compasión".

A lo largo del libro, que puede reservarse en la Librería Dos Vías, junto a la cafetería Exprés, en la calle Manuel Pedregal de la villa, aparecen también los éxitos, los premios y los reconocimientos, pero también las dificultades económicas que tuvo que enfrentar para hacer realidad esta pasión de su vida, ejercida casi siempre desde el cine independiente y con presupuestos muy modestos.

"No presento ni mucho menos una vida perfecta, todo lo contrario", dice el cineasta, que trata en sus memorias "también de sus equivocaciones, de sus miedos, de las decisiones que hoy habría tomado de otra manera y de personas a las que perdió por el camino".

Con luces y sombras

«He querido contar mi vida con sus luces y sus sombras. Sin intentar parecer mejor de lo que fui. Si este libro tiene algún valor, me gustaría que fuese precisamente ese: que quien lo lea encuentre a una persona de verdad», indica el cineasta.

El libro de memorias lleva por título "parte de su filosofía", pues "después de las pérdidas, las enfermedades y los momentos en los que parecía imposible continuar, siempre apareció una razón para empezar de nuevo".

La obra lleva al final al lector hasta el Playón de Bayas, "uno de los lugares más especiales para el autor, donde pasado y presente terminan encontrándose frente al mar". "Allí espera también la última sorpresa de estas memorias" que, como es lógico, Julio de la Fuente prefiere, por ahora, no desvelar.

La foto de la portada de "Cuando la vida empieza", que Julio de la Fuente adelanta a LA NUEVA ESPAÑA de Grado, es obra del fotógrafo moscón Eduardo Blanco.