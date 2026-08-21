El Pilier Rugby Club de Grado, en marcha para la nueva temporada, que afronta con novedades y "máxima ilusión"
La entidad dará a conocer en unos días las fechas de comienzo de entrenamientos
El Pilier Rugby Club se pone en marcha para el comienzo de la nueva temporada, que afronta con "máxima ilusión, mucha humildad y muchas novedades". El plan "es seguir creciendo en esta escuela que tendrá jugadores en todas las categorías por primera vez en la historia" de la entidad, destacan sus responsables.
Habrá además recomposición de la dirección técnica, un cambio en la organización necesario por el crecimiento del club, "caras nuevas en los jugadores sénior y alguna vuelta de jugadores de otras temporadas", avanzan desde el colectivo deportivo en un comunicado hecho público a través de sus redes sociales.
Nuevas inscripciones
A partir de la próxima semana, el Pilier dará a conocer ya las fechas de comienzo de entrenamientos del equipo sénior, equipo touch, escuela y academia del club. Se ofrecerá también información sobre cómo pueden inscribirse los nuevos jugadores, dado el alto número de consultas al respecto al final de la pasada temporada y en estas últimas semanas, explican desde la entidad.
"Sin duda este año saldremos con la máxima disposición, luego el resultado final dirá si nuestro trabajo fue suficiente", inciden en el colectivo, que destaca que, no obstante, "si de algo estamos seguros es de que "este club sigue creciendo poco a poco, y lo que es más importante, disfrutando de este deporte del oval".
La entidad también ha querido lanzar un mensaje para poner en valor "el trabajo incansable" de tantas personas que impulsan al club, desde la directiva y jugadores hasta los "padres y madres, que cada vez se sienten más identificados". "Juntos llevaremos al Pilier Rugby Club donde se merece", concluye la organización.
- Nayib Bukele irrumpe en las vallas publicitarias de Oviedo: 'Soy su fan total y me sé sus discursos de memoria; es el mejor presidente del mundo
- Una de las principales fortunas de España y la Casa de Alba lideran la expansión de Rialto a Europa: estas son las claves de la operación para llevar las moscovitas a otros países
- Las tres nuevas empresas que abrirán en el Calatrava generarán 130 empleos e invertirán 6,7 millones: habrá piscina, SPA y últimas tecnologías sanitarias
- ¿Ganas de verbena? Panorama,Tekila, Assia..las mejores orquestas del circuito estarán en Villaviciosa y ya hay fecha y hora para sus actuaciones
- Fallece un hombre de 70 años tras sufrir una parada cardiaca cuando estaba en un bar de Oviedo
- Dolor en el sector del transporte por la muerte del empresario gijonés Jesús Gil Moreno: 'Era un referente
- Pillan en Siero a un camionero madrileño con el tacógrafo manipulado para falsear los tiempos de conducción y descanso
- Un tren arrolla a una autocaravana en un polémico paso a nivel de Ribadedeva