El Pilier Rugby Club de Grado, en marcha para la nueva temporada, que afronta con novedades y "máxima ilusión"

El Pilier Rugby Club se pone en marcha para el comienzo de la nueva temporada, que afronta con "máxima ilusión, mucha humildad y muchas novedades". El plan "es seguir creciendo en esta escuela que tendrá jugadores en todas las categorías por primera vez en la historia" de la entidad, destacan sus responsables.

Habrá además recomposición de la dirección técnica, un cambio en la organización necesario por el crecimiento del club, "caras nuevas en los jugadores sénior y alguna vuelta de jugadores de otras temporadas", avanzan desde el colectivo deportivo en un comunicado hecho público a través de sus redes sociales.

Nuevas inscripciones

A partir de la próxima semana, el Pilier dará a conocer ya las fechas de comienzo de entrenamientos del equipo sénior, equipo touch, escuela y academia del club. Se ofrecerá también información sobre cómo pueden inscribirse los nuevos jugadores, dado el alto número de consultas al respecto al final de la pasada temporada y en estas últimas semanas, explican desde la entidad.

"Sin duda este año saldremos con la máxima disposición, luego el resultado final dirá si nuestro trabajo fue suficiente", inciden en el colectivo, que destaca que, no obstante, "si de algo estamos seguros es de que "este club sigue creciendo poco a poco, y lo que es más importante, disfrutando de este deporte del oval".

La entidad también ha querido lanzar un mensaje para poner en valor "el trabajo incansable" de tantas personas que impulsan al club, desde la directiva y jugadores hasta los "padres y madres, que cada vez se sienten más identificados". "Juntos llevaremos al Pilier Rugby Club donde se merece", concluye la organización.