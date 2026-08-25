Día de ruta y naturaleza en Grado con el Grupo Montañero Moscón: "Ya estamos esperando por la próxima"

Día de ruta y naturaleza en buena compañía. El Grupo Montañero Moscón celebró este lunes otra de sus salidas de este mes de agosto, que en esta ocasión transcurrió en dirección a El Fresno y pasó por Alvaré, El Bondeyo, Los Macetes o Acebedo, entre otros núcleos. Participó un numeroso grupo de personas, un total de 44, que disfrutaron de una caminata que forma parte de esta actividad con periodicidad semanal que desarrolla el colectivo de Grado.

El tiempo acompañó y la gente "ya está esperando la próxima", señalan desde el Grupo Montañero Moscón, que sale de ruta todos los lunes de este mes de agosto y prevé la siguiente, que será la quinta y última, el próximo día 31.

La del lunes que viene saldrá, como siempre, del parque de Abajo, a las ocho de la mañana, y discurrirá por Picalgallo, Riviellas, Hispanes, Villanueva, Sobrevega, Llantrales, El Rellán, Las Corradas, Las Arangas, La Zurraquera, Entre La Fuente, El Regueiro, El Rebollar y volverá a la villa por el Paseo del Cubia.

Estas actividades cuentan con varios alicientes, pues combinan actividad física, la oportunidad de conocer los pueblos de Grado y de socializar. Al término de cada ruta suele haber una comida de hermandad.

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Las rutas, con una duración de entre 4 y 6 horas, son gratuitas y no es necesario inscribirse, basta con acudir al parque de Abajo a la hora de la salida. La participación en la comida es voluntaria.