El Camino de Santiago bate récords en Grado, con más de 4.000 peregrinos en el albergue municipal en lo que va de temporada

Grado está viviendo uno de sus mejores años como punto de paso y descanso del Camino Primitivo de Santiago. Un total de 4.072 peregrinos han pasado hasta el 24 de agosto por el albergue público Villa de Grado, una cifra que pone negro sobre blanco el crecimiento sostenido de la ruta jacobea a su paso por el concejo moscón y que apunta a un nuevo récord cuando concluya la temporada, el próximo 31 de octubre. Emilio Lueje, delegado de hospitales de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago (FICS), entidad que gestiona el equipamiento de titularidad municipal, tiene claro que "podemos hablar de un récord sin duda".

La llegada de peregrinos ha mantenido una evolución ascendente desde la apertura del albergue, el pasado 1 de marzo, y las previsiones apuntan a que el flujo continuará aumentando durante los dos próximos meses. La cifra registrada hasta ahora adquiere además mayor relevancia si se tiene en cuenta que el albergue Villa de Grado dispone de un número limitado de plazas y que el concejo cuenta con una red de alojamientos que permite absorber una parte importante de la demanda.

El propio Lueje destaca que los peregrinos registrados en el albergue municipal no representan el número total de caminantes que pasan por Grado. Muchos de ellos continúan hasta otros establecimientos del concejo o de su entorno, como los alojamientos de Villapañada y Cabruñana, el albergue privado La Quintana o distintos establecimientos de turismo rural.

El perfil del peregrino desvela que el 24 por ciento de los usuarios tiene entre 21 y 30 años, lo que confirma el peso de los jóvenes entre quienes recorren esta ruta jacobea. En cuanto al sexo, de los peregrinos registrados hasta ahora, 2.644 son hombres y 1.428 mujeres.

Procedencia

España es, con diferencia, el principal país de procedencia, con alrededor de 1.500 peregrinos. A continuación aparecen Italia, con unos 400; Alemania, con 260; Estados Unidos, con 240; Francia, con 190, y Reino Unido, con 150. El resto de nacionalidades aporta menos de un centenar de caminantes cada una. Entre las comunidades autónomas españolas, Cataluña encabeza la clasificación, seguida de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco, con Asturias muy cerca de esta última.

El mes de julio volvió a reflejar esta tendencia. El albergue recibió entonces, en plena temporada alta de verano, a casi 200 peregrinos, de los que 130 fueron hombres y 69 mujeres. España fue de nuevo el principal origen, seguida de Italia, Estados Unidos, Alemania y Polonia. Por comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía fueron las que más peregrinos aportaron ese mes.

La importancia de Grado dentro del Camino Primitivo se explica también por su posición estratégica. La villa constituye uno de los primeros grandes puntos de parada después de Oviedo y concentra servicios y alojamientos para los caminantes. El itinerario oficial de la ruta incluye, en esta zona, varios establecimientos de acogida que facilitan que muchos caminantes hagan escala en la capital moscona.

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De esta manera, los 4.091 peregrinos alojados hasta ahora en el albergue municipal son solo una parte del movimiento que genera el Camino en el concejo. La ocupación de los distintos establecimientos y el crecimiento registrado desde el comienzo de la temporada apuntan a que Grado cerrará el año con una cifra récord, con la previsión de que el flujo se mantenga constante hasta el cierre del equipamiento cuando acabe la temporada.