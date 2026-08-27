La Confederación Hidrográfica del Cantábrico mejora el cauce del arroyo San Martín, en Grado
Los trabajos se desarrollan en un tramo de 200 metros y cuentan con un presupuesto de 10.000 euros
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) está actuando en el arroyo San Martín en las inmediaciones de La Cay, en el concejo de Grado, para mejorar la capacidad de desagüe del cauce y reducir el riesgo de pequeños desbordamientos durante episodios de crecida moderada.
Los trabajos se desarrollan en un tramo de unos 200 metros y cuentan con un presupuesto de 10.000 euros. Las principales labores consisten en retirar elementos que dificultan el paso del agua, como troncos y restos vegetales, así como en realizar actuaciones selectivas sobre la vegetación de ribera.
La intervención se enmarca en el convenio suscrito entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Grado para desarrollar actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces en el municipio. El acuerdo contempla una inversión de 240.000 euros durante un periodo de cuatro años.
Evitar desbordamientos
Según explica la CHC, estas actuaciones permiten recuperar la capacidad de desagüe ordinaria del arroyo y mejorar su comportamiento ante incrementos moderados del caudal. No obstante, el organismo de cuenca advierte de que las denominadas coloquialmente «limpiezas» de los ríos tienen un efecto limitado frente a grandes crecidas. La retirada de obstáculos y sedimentos puede contribuir a evitar desbordamientos en determinadas circunstancias, pero no elimina el riesgo asociado a episodios de inundación de mayor entidad.
Por ello, la Confederación señala que la reducción del riesgo de inundación requiere combinar este tipo de intervenciones con otras medidas, entre ellas evitar la ocupación de las zonas inundables.
La actuación en el arroyo San Andrés forma parte de los trabajos que desarrolla la CHC para conservar los cauces y, al mismo tiempo, mejorar sus condiciones ambientales. Entre estas intervenciones se incluyen también la recuperación de la vegetación de ribera, la eliminación de azudes en desuso y el control de especies invasoras.
Durante 2025, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico destinó 5,9 millones de euros a trabajos de conservación y mantenimiento de cauces. En total, ejecutó 263 actuaciones repartidas por un centenar de municipios.
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