Grado celebra una sesión de "Magia sobre ruedas": el programa "EmplazArte" entra en su recta final
El mago Jon Ander desplegará su espectáculo este sábado en la calle Manuel Pedregal
La magia se instalará este sábado en pleno centro de Grado de la mano del ilusionista Jon Ander, que presentará su espectáculo «Magia sobre ruedas» dentro de la programación de EmplazArte 2026. La actuación comenzará a las ocho de la tarde en la calle Manuel Pedregal, junto al quiosco del parque.
La propuesta está concebida para desarrollarse al aire libre y apuesta por un formato próximo al público, con el ilusionismo como hilo conductor. La elección de un espacio abierto permite que vecinos y visitantes puedan acercarse al espectáculo y seguirlo directamente en la calle.
La actuación forma parte del programa impulsado por la Concejalía de Cultura de Grado durante el verano, que ha trasladado distintas actividades a espacios públicos de la villa. «Magia sobre ruedas» será una de las últimas citas de EmplazArte 2026, que encara ya su tramo final. La asistencia es gratuita.
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