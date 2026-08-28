Sin médico en los consultorios de Bayo y Sama de Grado, denuncian los vecinos: "Vamos a seguir luchando para conservar el servicio"

Los consultorios médicos de Sama de Grado y Bayo estarán sin servicio, sin un facultativo, hasta el 6 de octubre, denuncian los vecinos. Estos destacan además que el funcionamiento de los dos equipamientos es un «desastre» desde hace tiempo y que se incumplen los acuerdos que se habían alcanzado para que un médico y una enfermera acudieran, aunque solo fuera un día a la semana, para atender a los pacientes con cita.

La falta de continuidad en el servicio ha provocado protestas reiteradas, algunas ya en 2023, si bien el problema actual se remonta al año pasado, indican desde los colectivos de Bayo y Sama. Los dos pueblos cuentan con consultorio y a ellos acudían dos veces por semana, los martes y los jueves, médicos para pasar consulta. El facultativo que realizaba el servicio comenzaba a las ocho y media de la mañana en Bayo y cuando terminaba se desplazaba a Sama para continuar con los pacientes de esta localidad.

Según explican desde las asociaciones de vecinos, llegó un momento en que se dejó de prestar el servicio. «El médico no subía y tanto desde la Asociación La Texedora de Bayo como desde la Asociación La Castañar, de Sama, dijimos a la gente que llamase para pedir cita, porque lógicamente el médico tiene que saber la gente que va a haber para consulta. Pero llamaban y un día les decían que el médico no subía, otro que el centro de salud de Grado estaba sin gente y no podía ir nadie...», relatan desde los colectivos.

Acuerdo incumplido

Así las cosas, solicitaron a los responsables de la coordinación del centro de salud de Grado, al que pertenecen ambos consultorios, un encuentro para tratar de resolver la situación. «Nos atendieron, nos dieron las explicaciones oportunas, que fueron que estaban con poco personal, que teníamos que entender y que iban a empezar a retomar las visitas. Pero la situación siguió igual y volvimos a protestar», indican desde los colectivos vecinales, que posteriormente tuvieron también una reunión con un responsable del Servicio de Salud del Principado (SESPA).

Esa reunión fue ya en junio del año pasado, tras varias movilizaciones, y durante la misma se llegó a un acuerdo. Consistía en que un médico iba a desplazarse para pasar consulta, eso sí solo un día a la semana y con cita previa, aunque sin límite de pacientes. Los vecinos solicitaron también que le acompañase una enfermera.

Se perdía un día, ya que anteriormente había consultas martes y jueves y ahora pasaba a ser solo el martes. «Pero la gente accedió si así subían, atendían a todos los que hubiese ese día y venía también una enfermera, porque siempre hay alguien que tiene que poner una vacuna, una inyección o tomarse la tensión, y esa labor la suelen desarrollar las enfermeras», detallan los vecinos.

El acuerdo alcanzado se explicó por parte de los sanitarios el verano pasado, a través de una reunión con los vecinos. Pero los afectados denuncian que lo comprometido no se llevó a efecto, que el servicio siguió «funcionando mal» durante meses y que a día de hoy «no están subiendo, suben cuando les da la gana, llamas para pedir cita y en cuanto tienen cinco pacientes ya no cogen a más, un desastre», sostienen los vecinos. «Lo último es que llamó una señora de Sama y le dijeron que hasta el 6 de octubre no se restablecía el servicio en Sama y en Bayo», añaden.

Inciden desde las asociaciones en que hay mucha gente de más de 70 años para la que desplazarse para ir al médico al centro de salud de Grado no es una opción real por dificultad para moverse o por otras causas. «No acaban de entender que en Sama y en Bayo hay personas que no tienen esa opción de que las lleve alguien en coche o las acompañen», indican.

Subrayan asimismo «algo muy importante», que «la consulta médica en Sama y Bayo es un derecho adquirido de hace muchos años y vamos a luchar por seguir teniéndolo, porque si no luchamos esto ya hubiese desaparecido», concluyen los afectados.