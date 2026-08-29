Grado acoge el 20 de septiembre una nueva edición del Mercado del Paraíso Natural para promocionar los productos artesanos y de la huerta
El encuentro se desarrollará en el parque Manuel Pedregal, de 9.00 a 15.30 horas, y contará con un máximo de 30 puestos de venta
Grado acogerá el próximo 20 de septiembre una nueva edición del Mercado del Paraíso Natural, una iniciativa dedicada a la promoción de los productos agroalimentarios y artesanales asturianos. El mercado se desarrollará en el parque Manuel Pedregal, de 9.00 a 15.30 horas, y contará con un máximo de 30 puestos de venta.
La cita reunirá a productores vinculados a la marca Alimentos del Paraíso Natural, así como a explotaciones agrícolas y ganaderas registradas en Asturias. También podrán participar artesanos cuyos productos estén acogidos a la marca Artesanía de Asturias y figuren en el Registro de Actividades Artesanas del Principado.
El mercado dará además cabida a puestos de bebidas, alimentos preparados y especialidades gastronómicas elaboradas con productos asturianos. La organización favorecerá que los participantes realicen elaboraciones y demostraciones en directo, utilizando preferentemente productos procedentes de sus propios puestos.
Productos locales
Entre los requisitos establecidos figura que al menos uno de los productos ofertados en cada puesto tenga como ingrediente principal un producto incluido en la marca Alimentos del Paraíso Natural. También podrán participar productores de alimentos elaborados en el ámbito local.
La jornada se completará con música en directo y talleres artesanales dirigidos a los niños, con el objetivo de convertir el parque Manuel Pedregal en un espacio de promoción de la producción asturiana y de actividad para toda la familia.
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