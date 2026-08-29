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Los Prados se celebra el 7 de septiembre: Grado tendrá su feria ganadera con equino, ovino, caprino y porcino

"Seguimos apostando firmemente por nuestro sector y por mantener viva una cita que forma parte de nuestra identidad", destacan desde el Ayuntamiento

Ganado equino en una pasada edición de la Feria de San Simón.

Ganado equino en una pasada edición de la Feria de San Simón. / IRMA COLLIN

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Grado apuesta por el sector ganadero y celebrará el próximo 7 de septiembre la Feria de los Prados, una de las citas más tradicionales de la comarca. Dada la prohibición autonómica de reunir a ganado bovino a causa de la dermatosis nodular contagiosa, este evento se desarrollará con concurrencia de reses de equino, ovino, caprino y porcino, destaca el concejal Chema González Beovidez.

"Aunque, como todos sabemos, el Gobierno del Principado ha prohibido actualmente la celebración de ferias de ganado vacuno, desde el equipo de gobierno municipal seguimos apostando firmemente por nuestro sector ganadero y por el mantenimiento de nuestras tradiciones. Por ello, celebraremos la Feria de los Prados con el resto de especies ganaderas, manteniendo viva una cita que forma parte de nuestra identidad y de la historia del concejo", señala el edil.

Grado cuenta con distintas ferias y certámenes relevantes a lo largo del año y entre ellos se cuenta San Simón, a finales de octubre y una referencia del sector en el norte de España.

El Ayuntamiento ha impulsado además una nueva cita, el Concurso de Ganado Equino de Grado, que se celebró por primera vez el pasado 25 de abril en el mercado de ganados de la villa, en la zona de El Casal, una cita con dos categorías, la de caballos de tiro y la de caballos de pastos.

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Entre otras citas ganaderas, antes de la prohibición de las ferias y concursos de vacuno, Grado celebraba asimismo cada año su certamen ganadero de mayo, un evento con gran éxito y que reunía a las mejores reses locales.

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