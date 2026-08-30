Subasta de la potra en San Juan de Villapañada, que celebró de nuevo su fiesta en el entorno de la iglesia
Los vecinos de la localidad moscona compartieron una comida popular en la que se repartieron más de 300 raciones de paella
Subasta de una potra, dos conejos, una gallina, dos panes de escanda y un pan dulce. La celebraron este sábado los vecinos de San Juan de Villapañada en el marco de su fiesta, que volvió en esta edición a su emplazamiento original junto a la iglesia del pueblo. Hubo misa, procesión y diversos actos a lo largo de la jornada de los que también se disfrutó en el centro social de la localidad, construido recientemente por el Ayuntamiento y a poco metros del templo parroquial.
Durante la comida popular de la fiesta se repartieron 300 raciones de paella y por la tarde unos 600 bollos.
El entorno del templo donde se ha celebrado este año la fiesta la había acogido hasta que en 2007 la cita se mudó a la Venta, donde se desarrollaron hasta hace ocho años.
Ahora, se ha recuperado este emblemático paraje parroquial para esta gran celebración del 29 de agosto, lo que ha supuesto "cerrar un círculo perfecto y volver al hogar de siempre", destacaron desde la comisión organizadora.
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