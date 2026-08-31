Sama de Grado repasa la historia de su asociación cultural durante la Segunda República de la mano del autor Cristian Rangel

Cristian Rangel Valdés repasó el domingo en Sama de Grado la historia de la asociación cultural creada en la localidad en 1931, en una charla celebrada en el centro social que contó con una notable asistencia. El acto fue presentado por José Luis Suárez, autor del libro "Sama de Grado, su historia y sus gentes, y concluyó con un turno de preguntas y un pequeño pincheo.

Rangel Valdés, autor de "El concejo de Grado durante la segunda República, la guerra civil y la posguerra (1931-1948)", abordó la actividad de esta asociación durante la Segunda República y su papel en la vida de la localidad.

Entre los aspectos más singulares de su investigación figura la existencia de una biblioteca vinculada a la asociación, de la que se conserva una relación de los ejemplares que tenía. El documento se elaboró a raíz de la destrucción y desaparición de libros durante la Revolución de 1934.

El entonces presidente de la entidad, Nicolás Zala, presentó una reclamación en la que detalló los libros que habían sido destrozados o sustraídos con el propósito de solicitar su restitución. Gracias a ese documento se conoce hoy parte de los fondos de aquella biblioteca.

La relación incluye obras de temática marxista, entre ellas "El Capital", de Karl Marx, además de libros de historia, geografía, derecho y educación. También aparecen cuatro ejemplares relacionados con el esoterismo y las ciencias ocultas, vinculados al yogui Kharishblbanda, un contenido poco habitual en los fondos bibliográficos de la época.

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Tras la exposición de Rangel Valdés, varios asistentes participaron en el turno de preguntas, antes de finalizar la actividad con un pequeño pincheo.