La Asociación Vecinal y Cultural de Peñaflor convoca el VI Concurso de Fotografía. La fecha límite para la aceptación de los trabajos que se presenten al certamen es el día 25 de septiembre y pueden llevarse al local del colectivo o remitirse a través de correo ordinario a este mismo lugar, en el centro social de la localidad moscona.

El tema de las fotografías es libre. Deben ser obras originales e inéditas, pueden ser en blanco y negro, sepia o color, tendrán un formato mínimo de 20 x 30 centímetros y máximo de 40 x 50 centímetros y también se enviarán en formato digital al mail asv.peflor@gmail.com. Las obras llevarán en la parte posterior un título y localización.

El certamen, con dos categorías, cuenta con premios en metálico. La categoría de adultos (B), mayores de 18 años, está dotada con 250 euros y diploma, mientras que la de los menores (A) lo está con 150 euros y diploma.

Exposición en el centro social

Puede participar cualquier persona interesada en hacerlo y cada concursante podrá presentar hasta tres fotografías. Se presentarán en un sobre en el que figurará, en el exterior, la categoría en la que concursa.

Mientras, los datos completos del autor/a (nombre, apellidos, dirección y teléfono) se adjuntarán en otro sobre cerrado pequeño y que no será abierto hasta la fecha de decisión del jurado, que estará compuesto por al menos cuatro personas vinculadas a la cultura y al Camino de Santiago. El veredicto del jurado popular será el que determinen los votos de los visitantes de la exposición.

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Las obras participantes serán expuestas en el centro social de Peñaflor del día 25 de septiembre al día 30 de octubre. Las fotografías presentadas quedarán en poder de la Asociación Vecinal y Cultural de Peñaflor, así como los derechos de reproducción, exposición y publicación de las mismas, citando siempre el nombre del autor.