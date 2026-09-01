Baño de naturaleza por la zona rural de Grado en la última caminata de agosto del Grupo Montañero Moscón, que retoma ya sus populares rutas saludables
El colectivo comienza esta semana con las tradicionales salidas de los jueves
Baño de naturaleza por la zona rural de Grado en la última ruta de agosto del Grupo Montañero Moscón, en la que este lunes participaron 37 personas. La caminata, que partió como siempre de la villa, discurrió en esta ocasión en dirección hacia Picalgallo, pasando por Riviellas, Hispanes, Villanueva, Sobreveiga, Llantrales, La Mata para emprender la vuelta hacia la capital moscona.
"Como siempre, hubo muy buen ambiente y acompañó el tiempo", destacan desde el colectivo montañero sobre esta ruta que, una vez finalizada, tuvo como broche una comida de hermandad.
El Grupo Montañero Moscón realizó durante el mes de agosto su programa de rutas de verano, una todos los lunes y con un itinerario distinto en cada ocasión. El colectivo de Grado suma esta actividad a las muchas otras que desarrolla a lo largo del año, entre ellas jornadas, conferencias, exposiciones o sus populares "rutas saludables", que regresan este jueves, día 4 de septiembre.
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