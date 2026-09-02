El Certamen de la Escanda de Grado cumple un cuarto de siglo: la vigésimo quinta edición de la cita moscona se celebra el 13 de septiembre

El Certamen de la Escanda de Grado cumple un cuarto de siglo. La vigésimo quinta edición de esta emblemática cita moscona tendrá lugar el próximo 13 de septiembre. El evento se desarrollará desde las 10.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, con una jornada repleta de actividades, con mercado, concursos, degustaciones, demostraciones y música tradicional.

Pan de escanda y elaboraciones a partir de este cereal volverán a ser protagonistas de un día en el que se mostrará cómo se preparan los mejores panes, desde la preparación de la masa hasta su cocción.

Durante la jornada se ofrecerán también degustaciones de pan de escanda acompañado de productos típicos, "acercando al público los sabores y las formas tradicionales de consumo", indican desde el Ayuntamiento de Grado. La entrega de premios del certamen está prevista para las 14.00 horas y la música correrá a cargo de Nel Villanueva.

Comercio y hostelería local

La celebración, tal y como recuerda el concejal Chema González Beovidez, coincidirá además con el mercado dominical de Grado, afamada cita que concentra lo mejor de las producciones locales, quesos, embutidos, miel, repostería, textiles, flores y otros en el centro de la villa hasta aproximadamente las tres de la tarde. El domingo abre además todo el comercio local y en la hostelería se disfruta del tradicional vermú.

"Con esta vigésimo quinta edición, el Certamen de la Escanda continúa poniendo en valor un producto estrechamente vinculado a la historia y al patrimonio gastronómico de Grado y de Asturias, así como el trabajo de productores y elaboradores que mantienen viva esta tradición", inciden desde el Ayuntamiento, que anima a acudir a un evento único.