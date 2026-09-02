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Vega Peridiello celebra Santa Apolonia del 6 al 8 de septiembre con verbenas, comida popular, rutas, procesión y bingo solidario

El programa incluye carrera de cintas, quedada deportiva o campeonatos de parchís y brisca, entre otras propuestas

Interior del pequeño templo de Vega Peridiello, en una imagen de la asociación de la localidad.

Interior del pequeño templo de Vega Peridiello, en una imagen de la asociación de la localidad. / A. V. P.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

La localidad moscona de Vega Peridiello celebra del 6 al 8 de septiembre sus fiestas de Santa Apolonia con actividades para todos los públicos, entre ellas comidas populares, verbenas, propuestas infantiles, quedadas deportivas o campeonatos de parchís y brisca. No falta tampoco la cita solidaria en el programa, en este caso un bingo a favor de la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénita (APACI) y de las becas de investigación de la iniciativa de Rober contra el cáncer.

Las fiestas comienzan el domingo, día 6 de septiembre, con los campeonatos de parchís a partir de las 21.30 y de brisca de seis desde las 22.30 horas. Las inscripciones cuestan diez euros por persona y se dedica a los premios la totalidad de lo recaudado.

El lunes, día 7, a las 11.00 horas, está prevista la ruta infantil y los juegos, que son gratuitos para los socios y tienen un precio de 5 euros para los no socios. Para inscribirse en estas actividades el plazo está abierto hasta el 5 de septiembre. A partir del mediodía se celebrará además la comida popular y desde las 19.00 horas el bingo solidario. A las 20.30 horas se iniciará el reparto del bollo y el vino. Por la noche será el momento de la gran verbena, con el Grupo Da Silva y con Aroma.

El martes, día 8, llega la IV Quedada Deportiva, con desayunos desde las 9.30 horas y posteriormente la salida de rutas. A las 12.00 horas habrá misa y procesión y a continuación tendrá lugar la sesión vermú, amenizada por el Grupo Esencia. A las 15.00 horas está prevista la comida en el prau, con un menú de costillas, criollo, ensalada, patatas, pan, postre, agua, vino y casera.

Del donativo por cada participante en las actividades y la comida, así como la realización de reservas, se informa a través del Whatsapp que facilita el colectivo organizador, la Asociación Sociocultural Veigatexе: 696116019.

Por la tarde, el programa incluye carrera de cintas y tardeo a cargo del Grupo Esencia. El fin de fiesta estará protagonizado por una gran chocolatada.

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Durante el desarrollo de los festejos habrá servicio de bocadillos, carpa, y en la zona hay un gran aparcamiento para quienes acudan a disfrutar de las fiestas de Santa Apolonia.También estarán disponibles raciones de cordero xaldo sin reserva, si bien serán limitadas, informan los organizadores de los festejos.

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