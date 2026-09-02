Vega Peridiello celebra Santa Apolonia del 6 al 8 de septiembre con verbenas, comida popular, rutas, procesión y bingo solidario

La localidad moscona de Vega Peridiello celebra del 6 al 8 de septiembre sus fiestas de Santa Apolonia con actividades para todos los públicos, entre ellas comidas populares, verbenas, propuestas infantiles, quedadas deportivas o campeonatos de parchís y brisca. No falta tampoco la cita solidaria en el programa, en este caso un bingo a favor de la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénita (APACI) y de las becas de investigación de la iniciativa de Rober contra el cáncer.

Las fiestas comienzan el domingo, día 6 de septiembre, con los campeonatos de parchís a partir de las 21.30 y de brisca de seis desde las 22.30 horas. Las inscripciones cuestan diez euros por persona y se dedica a los premios la totalidad de lo recaudado.

El lunes, día 7, a las 11.00 horas, está prevista la ruta infantil y los juegos, que son gratuitos para los socios y tienen un precio de 5 euros para los no socios. Para inscribirse en estas actividades el plazo está abierto hasta el 5 de septiembre. A partir del mediodía se celebrará además la comida popular y desde las 19.00 horas el bingo solidario. A las 20.30 horas se iniciará el reparto del bollo y el vino. Por la noche será el momento de la gran verbena, con el Grupo Da Silva y con Aroma.

El martes, día 8, llega la IV Quedada Deportiva, con desayunos desde las 9.30 horas y posteriormente la salida de rutas. A las 12.00 horas habrá misa y procesión y a continuación tendrá lugar la sesión vermú, amenizada por el Grupo Esencia. A las 15.00 horas está prevista la comida en el prau, con un menú de costillas, criollo, ensalada, patatas, pan, postre, agua, vino y casera.

Del donativo por cada participante en las actividades y la comida, así como la realización de reservas, se informa a través del Whatsapp que facilita el colectivo organizador, la Asociación Sociocultural Veigatexе: 696116019.

Por la tarde, el programa incluye carrera de cintas y tardeo a cargo del Grupo Esencia. El fin de fiesta estará protagonizado por una gran chocolatada.

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Durante el desarrollo de los festejos habrá servicio de bocadillos, carpa, y en la zona hay un gran aparcamiento para quienes acudan a disfrutar de las fiestas de Santa Apolonia.También estarán disponibles raciones de cordero xaldo sin reserva, si bien serán limitadas, informan los organizadores de los festejos.