Grado abre el día 19 la inscripción para las actividades deportivas municipales: estas son las especialidades y los horarios

El Ayuntamiento de Grado abrirá el sábado 19 de septiembre, a las 10.00 horas, el plazo de inscripción para el nuevo programa de actividades deportivas municipales, que comenzará con carácter general el 1 de octubre. La oferta incluye escuelas deportivas para menores y diferentes propuestas dirigidas a adultos, mayores y personas con diversidad funcional. Las inscripciones podrán formalizarse tanto por internet como presencialmente. La modalidad «online» estará disponible a través de la plataforma municipal grado.i2a.es, mientras que la atención presencial se realizará en las oficinas de Pebetero, empresa encargada de la prestación de los servicios deportivos municipales, situadas en el quiosco del Parque de Abajo.

La programación para los más jóvenes incluye escuelas de natación, ciclismo y piragüismo. Natación contará con un grupo para nacidos entre 2009 y 2014, los martes y jueves de 18.00 a 19.30 horas, y otro para los nacidos entre 2015 y 2020, los lunes y miércoles de 17.30 a 19.30 horas. Ciclismo y piragüismo estarán dirigidos a los nacidos entre 2011 y 2018. La primera actividad se desarrollará los lunes y jueves, de 18.30 a 20.30 horas, y la segunda, los lunes, miércoles y viernes, de 16.30 a 18.00 horas. La oferta se completa con movimiento saludable, los lunes, miércoles y viernes de 20.00 a 21.00 horas; dos grupos de gimnasia para la tercera edad, los lunes, martes y jueves, de 10.00 a 11.00 y de 11.00 a 12.00 horas; y gimnasia para personas con diversidad funcional, los martes y jueves de 18.00 a 19.00 horas.

Escuela de ciclismo

También habrá spinning presencial y «online», ambos los lunes, miércoles y viernes de 20.00 a 21.00 horas, además de tenis para adultos, con modalidades de iniciación, perfeccionamiento y perfeccionamiento avanzado, los martes y jueves de 18.45 a 19.40 horas. Zumba se impartirá los martes y jueves de 19.00 a 20.00 horas. La práctica totalidad de las actividades comenzará el 1 de octubre. La excepción será la escuela de ciclismo, que arrancará el 15 de noviembre.

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Durante los primeros días de inscripción habrá atención presencial el lunes 21 de septiembre, de 10.00 a 14.00 horas; los días 22 y 23, de 16.00 a 19.00 horas; el viernes 25 y el lunes 28, de 10.00 a 14.00 horas; y el miércoles 30, de 16.00 a 19.00 horas. A partir de entonces y hasta el final de la temporada, la oficina abrirá los viernes de 10.00 a 14.00 horas. Antes de la apertura de las inscripciones, las oficinas también atenderán los viernes 11 y 18 de septiembre, de 10.00 a 14.00 horas, para resolver las dudas relacionadas con el procedimiento. Para realizar la inscripción por internet será imprescindible registrarse previamente en la aplicación habilitada para la gestión de las actividades deportivas municipales.