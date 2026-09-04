El Mosconia convierte a Grado en capital del fútbol base con el Memorial Carlinos, que reúne a más de 80 equipos de Alevín Fútbol 7, Infantil y Cadete

Grado acoge desde este viernes la XIX edición del Memorial Carlinos, que reúne a más de 80 equipos de las categorías Alevín Fútbol 7, Infantil y Cadete, "convirtiendo durante varios días a la villa en un auténtico escaparate del fútbol base", destaca el Mosconia, club organizador del evento. La cita, que se prolonga hasta el próximo día 8, supondrá la llegada a la localidad de unas cuatro mil personas entre jugadores, cuerpos técnicos, familiares y aficionados, según la estimación de la entidad promotora.

El Mosconia destaca que el Memorial Carlinos se consolida como una referencia del fútbol base en Asturias y gana proyección nacional, afrontando "una nueva edición que confirma el crecimiento y la dimensión que ha adquirido este torneo a lo largo de los últimos años". Así, indica que, "lo que nació como un homenaje y una celebración vinculada al fútbol base se ha convertido hoy en una de las citas de referencia del fútbol formativo en Asturias, con una participación que trasciende las fronteras del Principado y que sitúa a Grado como punto de encuentro para clubes y jóvenes futbolistas procedentes de diferentes puntos de España".

La cita cuenta ha logrado posicionarse más allá de su ámbito local, despertando el interés de entidades que encuentran en Grado un escenario adecuado para competir, convivir y seguir formando a sus jóvenes futbolistas. Esta circunstancia se refleja en la presencia de equipos vinculados a algunas de las canteras más importantes y reconocidas del fútbol español, "un hecho que supone un importante reconocimiento al trabajo desarrollado por el Mosconia y por todas las personas que hacen posible el torneo".

La mayoría de clubes asturianos así como equipos llegados de fuera del Principado acuden a este torneo que se desarrolla en los campos Marqués de la Vega de Anzo y El Casal, que durante estos días serán el escenario de una intensa programación deportiva y de la convivencia entre clubes de diferentes procedencias.

Los responsables del Mosconia ponen también en valor que el Memorial Carlinos no se entiende únicamente desde la perspectiva deportiva, sino también desde el ámbito del "impacto social, económico y turístico para Grado y para Asturias, con miles de visitantes durante los días de competición".

"Hoteles, establecimientos hosteleros, comercios y diferentes servicios del concejo se benefician de la llegada de jugadores y familias, convirtiendo el evento en una auténtica fiesta del fútbol base y en un escaparate para el propio municipio".

La cita ha crecido en los últimos años en número de participantes, en nivel deportivo y en repercusión, pero mantiene intacto el espíritu con el que nació: el recuerdo, la formación, el compañerismo y la pasión por el fútbol base. Por ello, el Mosconia destaca "especialmente el orgullo de comprobar cómo un torneo nacido en Grado ha ido ganando prestigio hasta convertirse en una referencia dentro del calendario del fútbol base asturiano y, cada vez más, en una cita reconocida fuera de Asturias".

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Con la vista puesta en que el evento siga creciendo en los próximos años, el club moscón incide en la importancia de su andadura de 19 años de vida y en que la cita trasciende lo deportivo: "Forma parte del calendario del fútbol base, es un punto de encuentro para clubes y familias y un escaparate del potencial deportivo y social de Grado y de Asturias".