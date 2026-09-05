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Grado celebra desde el día 19 sus Jornadas de Memoria Democrática con danza, poesía, cine, fotografía y reconocimientos

El acto central tendrá lugar el 4 de octubre en la fosa común de El Rellán

La excavación de la fosa común de El Rellán.

La excavación de la fosa común de El Rellán.

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José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Grado

Grado celebrará entre el 19 de este mes de septiembre y el 4 de octubre las VI Jornadas de Memoria Democrática del concejo, con un programa que llevará al Teatro-Auditorio, la Casa de Cultura y El Rellán propuestas de danza, poesía, cine y fotografía. Las jornadas concluirán con un homenaje en la finca de El Rellán, donde se descubrirá un panel informativo, se realizará una ofrenda floral ante la fosa común y se entregarán diplomas de reconocimiento y reparación Personal a familiares.

Las jornadas comenzarán el sábado 19 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Teatro-Auditorio, con «Gochos», de los bailarines y coreógrafos David Blanco y Sergio Toyos, una propuesta de danza inspirada en la fosa común de El Rellán. El martes 22, a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura, la poeta y pintora Myriam Moral Rato presentará «Hay ropa tendida», un poemario con ilustraciones sobre memoria y mujer.

El viernes 25, a las 19.00 horas, en el Teatro-Auditorio, se proyectará «Tierres», mediometraje rodado en Grado sobre la represión durante la Guerra Civil, dirigido por Pablo Granados y con Nicolás Corujo como guionista y productor. Tras la proyección habrá un coloquio dirigido por la periodista Patricia Martínez, con la participación de los autores, Pepe Sierra, estudioso local, y Valentín Andrés, director de fotografía.

El miércoles 30, a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura, se celebrará «Memoria gráfica audiovisual de la República en Asturias», una fotoproyección comentada sobre el Gobierno del Frente Popular en Asturias, presentada por la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos.

El programa finalizará el domingo 4 de octubre, a las 11.00 horas, en la finca de El Rellán, con el homenaje «De fosa común a lugar de la memoria». Está prevista la presencia de autoridades locales, autonómicas y nacionales, con el acompañamiento de la Schola Cantorum de Grado. Habrá un recital de poemas, una ofrenda floral ante la fosa, el descubrimiento de un panel informativo y la entrega de diplomas de reconocimiento y reparación Personal a familiares.

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Todos los actos serán de entrada libre hasta completar aforo.

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