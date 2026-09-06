Grado se rinde a Shakespeare: el genio británico resonará en la capital moscona toda la semana
El programa se desarrollará del 7 al 13 de septiembre e incluye representaciones de «Hamlet», «Julieta en verano» y «La Tempestad»
Grado dedicará del 7 al 13 de septiembre una semana a William Shakespeare con un programa que combinará teatro, talleres de interpretación, música, improvisación y actividades infantiles. El ciclo, bajo el título «Grado Shakespeare 2026», tendrá como principales escenarios el Teatro Auditorio, la Casa de Cultura y distintos espacios del centro de la villa.
La programación comenzará el lunes 7 de septiembre con un taller intensivo titulado «The Play is the Thing. Taller de interpretación y creación escénica en torno a Shakespeare», impartido por Patricia Rodríguez. La actividad se desarrollará de 10 a 14 horas en la Sala Polivalente del Teatro Auditorio de Grado y continuará los días 8, 9, 10 y 11.
El jueves 10, a las 20 horas, tendrá lugar en el Teatro Auditorio el acto inaugural, con el espectáculo multidisciplinar «About Shakespeare», de la Fundación Ópera de Oviedo.
El programa teatral continuará el viernes 11, a las 20 horas, con la representación de «Hamlet», a cargo de Guayominí Producciones. A las 23 horas, el Teatro Auditorio acogerá el espectáculo de improvisación «Impro de una noche de verano», de Dos con cincuenta.
El sábado 12 comenzará a las 12 horas, en la plaza General Ponte, con el cuentacuentos infantil «Shakespeare... brevemente», de Saltantes Teatro. Ya por la tarde, a las 20 horas, el Teatro Auditorio acogerá «Julieta en verano», de Proyecto Julieta, y a las 23 horas, en el patio de la Casa de Cultura, se ofrecerá el concierto «La Tempestad», de Dubidum Producciones.
La jornada del domingo 13 arrancará a las 12 horas, en la Casa de Cultura, con la lectura dramatizada «Julieta, el nombre del amor», de Proyecto Julieta. A las 13.30 horas, la plaza de la Iglesia será escenario de la actuación musical «Música épica Shakespeare & others», del dúo de cuerda El Arca de Mozart.
La clausura llegará a las 18 horas, en el Teatro Auditorio de Grado, con la representación de «Enigma Shakespeare», de Teatro de Poniente.
Además, entre el viernes 11 y el domingo 13, las calles de la capital moscona acogerán animación teatral shakespeariana a cargo de Bárbara Rodríguez, Ici Díaz y Félix Corcuera.
El programa, por tanto, concentra en siete días una decena de propuestas en torno a la obra de Shakespeare, desde los clásicos teatrales hasta aproximaciones infantiles, musicales y de improvisación.
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