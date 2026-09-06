Julio de la Fuente, cineasta de Grado: “Siempre intenté hacer un cine que hable de sentimientos y sirva para mejorar la sociedad”

El director de cine Julio de la Fuente Santos (Grado, 1961) se encuentra trabajando en la elaboración de sus memorias, que verán la luz antes de acabar el año. El volumen, titulado "Cuando la vida empieza", hace un recorrido por sus seis décadas de existencia, más allá de su trayectoria profesional, con especial hincapié en otros aspectos y momentos destacados de su trayectoria vital, con aprendizajes y lecciones de sus experiencias.

-¿Cómo surge la idea de escribir unas memorias?

-Llega un momento en el que siento la necesidad de mirar un poco hacia atrás, fueron muchos años dedicados al cine. Pero cuando empecé a escribir, me di cuenta de que no quería hacer un libro solamente sobre películas o festivales. Buscaba hablar de mi vida, de lo que hay detrás de todo eso. Y también de mi infancia, familia y las personas que me acompañaron en este viaje de las alegrías y decepciones, de las veces que me caí y me tuve que volver a levantar. Además aparte quería dejar algo de mí, como si fuera un legado, un testimonio de mi manera de entender la vida y el cine.

-¿Por qué el título ‘Cuando la vida empieza’?

-Siempre intenté hacer un cine que hable sobre todo de sentimientos y que pueda servir para mejorar, aunque sea un poquitín, esa sociedad en la que vivimos. Al escribir estas memorias descubrí que no es solamente recordar lo que viví, sino que es comprenderlo. Porque después de recorrer todo ese camino, pues llego a la conclusión de que mientras siga conservando la ilusión, el amor y las ganas de seguir adelante, la vida puede empezar muchas veces.

-Tienen especial protagonismo las mujeres en el texto, con su madre, su abuela, su mujer y su hija. ¿Cómo le han marcado?

-Cuando elegí este título comprendí que la vida no empieza solo una vez, sino que lo hace muchas veces. Pues ahí hablo de cuando me enamoré, de cuando nace mi hija, cuando descubro esa vocación por el cine, cuando consigo levantarme después de una caída o cuando ahora a cierta edad consigo ilusionarme de nuevo. Con los años vas comprendiendo que lo verdaderamente importante es el camino y las personas que han caminado a tu lado. Y lo han hecho mi mujer, mi hija, mi madre y mi abuela, que fue la que me crió.

-¿Con qué se ilusiona ahora?

-Con la persona que soy, con la persona que es mi hija, después de cómo la hemos educado su madre y yo. Con la suerte que tuve de elegir una mujer como Magdalena. Me ilusiona saber que vamos a ser abuelos y la verdad es que es una meta más. La educación que podemos darle, que es clave, y que tenga respeto hacia los demás.

-¿Cómo es ese Grado que dibuja de cuando era niño y qué echa de menos en la actualidad?

-Muchísimas cosas. De niño fui muy feliz, y eso que viví los primeros siete años de mi vida con Franco. Y quitaría cosas como aquellas palizas que nos daban los profesores en el colegio. Pero recuerdo aquella forma de vida que teníamos, con la inocencia y estar siempre jugando y divirtiéndonos. Los de ahora no lo tienen, están con un cronómetro pensando tengo que ir aquí o a allí. Echo de menos ese tiempo para ir a ver películas al cine y otras muchas cosas.

-Comentaba en el anuncio de este proyecto que quería mostrar su vida con sus luces y sus sombras. ¿Qué etapa o momento considera que fue la más delicada?

-Económicamente viví en una familia en la que no sobraba de dinero, pero no faltaba. No quiero decir que no tuve todo lo que necesité. Pero en una casa necesitas tener unos padres, alguien que te oriente y un faro donde mirar para no golpearte. Y ese faro no lo tuve en mis padres. Mi madre se dedicó a la pobre a trabajar muchísimo, pero no tenía suficientes luces como para educarme de la forma que yo necesitaba. Y mi padre, ahí lo pongo en las memorias, nunca miró para mí. La única persona que realmente me educó con los conocimientos que ella tenía fue mi abuela, a la que debo muchísimo.

-¿Un momento trascendental que adquiere protagonismo en su vida?

-Hubo muchos. Pero diría que siempre que tuve valérmelas por mí mismo, casi siempre solo, desde niño. Tenía que ir por ejemplo a hablar con los médicos, con 14 años, cuando mi madre estuvo en psiquiatría. O me tocó el servicio militar el año del golpe de estado. Seguramente tuve mucha experiencia en mi vida que otros hoy en día no tienen. Eso te hacía adquirir también unos valores que ahora veo que no hay. Si tú le contestabas mal a una persona mayor en esa época, estabas mal mirado por la sociedad. Y hoy ves que un padre le da una bofetada a un hijo, a lo mejor cuando el padre tiene toda la razón, y la gente lo mira mal. Estoy completamente en contra de la violencia, pero también de que los niños hoy en día manden en casa.

-¿Cómo le llegó su vocación?

-Tuve suerte con mis padres porque eran muy cinéfilos y me llevaban al cine con mi abuela. Así pude ver muchas películas, porque me llevaban a las proyecciones desde muy pequeño. Pero lo veía como algo inalcanzable, algo que no era para mí. Era para gente muy escogida, muy preparada. Era casi como una utopía. Pero luego me di cuenta que fui capaz de emocionar a la gente, de hacerla reír. Y sobre todo hacerla llorar con lo que veía que yo había hecho en la pantalla. Eso es algo que me marcó muchísimo. Esa la gasolina que necesitaba para seguir haciéndolo todos estos años. Lo que me ha motivado en la vida es hacer cine: en 20 años han sido 18 cortometrajes, dos largometrajes de ficción, tres largometrajes documentales y tres obras de teatro.

-¿Cuál será su próximo proyecto?

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-Un cortometraje que se titula “Nosotras”, con textos del escritor y periodista Tino Pertierra de LA NUEVA ESPAÑA, que es uno de las personas que más admiro. A ver si tenemos suerte y nos lo coge el Festival de Cine de Gijón (FICX). Y lo podemos llevar también a más festivales para que llegue al público.