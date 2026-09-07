"Coloriano" saca a la luz su obra en Grado

Lucindo Álvarez López "Coloriano" fue un artista moscón fallecido en 2010 que nunca expuso en vida. Pero ahora, su obra está al alcance del público en una muestra antológica en la Casa de la Cultura de Grado que fue inaugurada este domingo. En el cierre del acto de presentación, que a su vez tuvo lugar en la Capilla de los Dolores, su hija, Virginia Álvarez, emocionada, aseguró que su padre estaría "tremendamente orgulloso" de ver la muestra. "Solo os pido: miradla y observadla desde la serenidad, que la disfrutéis y encontréis allí a mi padre", enfatizó. "Raíces de Grado: la obra de Coloriano" se podrá disfrutar con algunas de sus piezas talladas de madera hasta el próximo 30 de septiembre.

"Las obras transmiten lo que las personas hacían. Podemos ver a través de ellas en qué mundo vivía o qué objetivos se marcaba", explicó la hija de este conocido tallista moscón que tuvo un comercio, fue aficionado a la música y desarrolló una obra que nunca llegó a mostrar públicamente.

Gustavo Adolfo Fernández, coordinador municipal de Cultura de Grado, abrió la presentación indicando que se trata de una "exposición perfecta", y añadiendo que hubiera estado bien hacérsela en vida. "No solo fue un artesano local, fue un artista con mayúsculas", resaltó. También subrayó la importancia de que vea la luz su obra y la puedan contemplar vecinos y visitantes. "Hace justicia a la obra de esta persona que no trabajó con ánimo de venderla ni hacerla pública. Pero que tenía la peculiaridad de rescatar del olvido piezas de madera para muchas temáticas y estilos".

Natural de Villagarcía, Coloriano se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo. Xosé Ambas recordó algunas anécdotas de sus encuentros con Coloriano, abordó su pasión por la música tradicional, llevó incluso una flauta de madera que talló en su día, y enfatizó la importancia de que "aunque se tardó, la exposición se hizo, que es lo que vale". Y analizó el resultado: "Vengo impresionado, ha quedado muy bien".

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En la puesta en marcha de esta antológica del creador autodidacta, que convirtió la madera y los paisajes asturianos en el centro de una producción artística del ámbito personal, también intervino el concejal del Ayuntamiento de Grado José María González: "Esto es mucho más que una mezcla de esculturas, es un acto de memoria y homenaje a una persona muy querida que forma parte de nuestra vida. Y a todos aquellos comerciantes que dieron vida a nuestras calles". Por su parte, Antón García, director general de Acción Cultural y Normalización Lingüística del Principado, puso en valor que "estas piezas ponen en valor la artesanía popular que encierra el trabajo de generaciones y el sabor artístico de la gente de pueblo".