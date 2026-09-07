Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Fiesta del fútbol base en Grado con el Memorial Carlinos: el Oviedo se proclama campeón alevín y la Ponferradina vencedor en categoría infantil

La cita, que se prolonga hasta el martes en la villa, reúne a 80 equipos

El Memorial Carlinos, en imágenes

El Memorial Carlinos, en imágenes

Ver galería

El Memorial Carlinos, en imágenes / C.D.M.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Fin de semana de fútbol en Grado con el XIX edición del Memorial Carlinos. El equipo de la Ponferradina se ha proclamado vencedor en la categoría infantil y el del Real Oviedo ha logrado la victoria del torneo en categoría alevín. El campeonato de los cadetes se disputa durante este lunes y el martes, jornadas durante las que prosigue la cita deportiva.

El Memorial Carlinos reúne desde este pasado viernes en Grado a más de 80 equipos de las categorías alevín fútbol 7, infantil y cadete. La cita se ha consolidado como una referencia del fútbol base en Asturias y gana proyección nacional, pues es punto de encuentro para clubes y jóvenes futbolistas procedentes de diferentes puntos de España.

Noticias relacionadas

El Club Deportivo Mosconia organiza este evento que atrae a clubes de dentro y fuera de la región, que encuentran en el torneo "un escenario adecuado para competir, convivir y seguir formando a sus jóvenes futbolistas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Degaña: mueren al volcar su coche dos jóvenes de 23 años que acababan de estar en las fiestas de la Santina en Cerredo
  2. Tremenda tormenta en Oviedo: granizos como canicas y árboles tirados por el viento en la ronda exterior
  3. Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
  5. Vuelta al verano de 1936, hacer la guerra para que no se repita: Candamo acoge los días 11 y 12 una nueva edición de las jornadas en las que se recrean los sucesos de la Guerra Civil
  6. Una pasión a corazón abierto: la historia de dos hermanos de Sobrescobio, ambos premio fin de grado de Medicina, especialistas en cardiología en el HUCA
  7. El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado 'de empatía y cariño' : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la raclette más barata del mercado: ideal para gratinar y asar verduras, carne y pescado

Fiesta del fútbol base en Grado con el Memorial Carlinos: el Oviedo se proclama campeón alevín y la Ponferradina vencedor en categoría infantil

Fiesta del fútbol base en Grado con el Memorial Carlinos: el Oviedo se proclama campeón alevín y la Ponferradina vencedor en categoría infantil

El Memorial Carlinos, en imágenes

El Memorial Carlinos, en imágenes

Sánchez se enfrenta a los reproches de Feijóo, Abascal y sus socios por Ceuta durante casi cinco horas

Sánchez se enfrenta a los reproches de Feijóo, Abascal y sus socios por Ceuta durante casi cinco horas

DIRECTO | NEF Online con don Juan Jesús Vivas Lara, Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta

Mirar atrás para seguir impulsando el futuro

Mirar atrás para seguir impulsando el futuro

Trump quiere cambiar el nombre al estado de Nuevo México por "Nueva América"

Trump quiere cambiar el nombre al estado de Nuevo México por "Nueva América"

Los Beteta, gasolina en las venas en el Caudal: de la quesería familiar a los Rallys asturianos

Los Beteta, gasolina en las venas en el Caudal: de la quesería familiar a los Rallys asturianos

Amazon rebaja a precio mínimo unas Skechers cómodas y versátiles que combinan con todo (y más ofertas)

Amazon rebaja a precio mínimo unas Skechers cómodas y versátiles que combinan con todo (y más ofertas)
Tracking Pixel Contents