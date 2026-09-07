Fiesta del fútbol base en Grado con el Memorial Carlinos: el Oviedo se proclama campeón alevín y la Ponferradina vencedor en categoría infantil

Fin de semana de fútbol en Grado con el XIX edición del Memorial Carlinos. El equipo de la Ponferradina se ha proclamado vencedor en la categoría infantil y el del Real Oviedo ha logrado la victoria del torneo en categoría alevín. El campeonato de los cadetes se disputa durante este lunes y el martes, jornadas durante las que prosigue la cita deportiva.

El Memorial Carlinos reúne desde este pasado viernes en Grado a más de 80 equipos de las categorías alevín fútbol 7, infantil y cadete. La cita se ha consolidado como una referencia del fútbol base en Asturias y gana proyección nacional, pues es punto de encuentro para clubes y jóvenes futbolistas procedentes de diferentes puntos de España.

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El Club Deportivo Mosconia organiza este evento que atrae a clubes de dentro y fuera de la región, que encuentran en el torneo "un escenario adecuado para competir, convivir y seguir formando a sus jóvenes futbolistas".