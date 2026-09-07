Fiesta del fútbol base en Grado con el Memorial Carlinos: el Oviedo se proclama campeón alevín y la Ponferradina vencedor en categoría infantil
La cita, que se prolonga hasta el martes en la villa, reúne a 80 equipos
Fin de semana de fútbol en Grado con el XIX edición del Memorial Carlinos. El equipo de la Ponferradina se ha proclamado vencedor en la categoría infantil y el del Real Oviedo ha logrado la victoria del torneo en categoría alevín. El campeonato de los cadetes se disputa durante este lunes y el martes, jornadas durante las que prosigue la cita deportiva.
El Memorial Carlinos reúne desde este pasado viernes en Grado a más de 80 equipos de las categorías alevín fútbol 7, infantil y cadete. La cita se ha consolidado como una referencia del fútbol base en Asturias y gana proyección nacional, pues es punto de encuentro para clubes y jóvenes futbolistas procedentes de diferentes puntos de España.
El Club Deportivo Mosconia organiza este evento que atrae a clubes de dentro y fuera de la región, que encuentran en el torneo "un escenario adecuado para competir, convivir y seguir formando a sus jóvenes futbolistas".
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