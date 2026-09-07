San Adriano del Monte se queda pequeño para su fiesta: el único pueblo abandonado de Grado se vuelca con su Virgen
Los romeros, llegados muchos a pie, llenaron el prado para disfrutar de la misa, procesión y comida campestre
San Adriano del Monte, el único pueblo abandonado del concejo de Grado, volvió a la vida el pasado sábado. Las dificultades para acceder hasta este enclave no impidieron que numerosos vecinos y visitantes se acercaran a la campera de la capilla para mantener la fiesta patronal, una cita que los habitantes de la zona se esfuerzan por conservar año tras año.
Muchos de los asistentes hicieron además el recorrido a pie: desde Yernes y desde Bayo son más de cinco kilómetros hasta San Adriano del Monte, una distancia que algunos recorrieron caminando para acudir a la jornada festiva. El esfuerzo de quienes se desplazan hasta allí es especialmente valorado por la asociación organizadora y por los vecinos, conscientes de las dificultades que supone mantener la celebración en un lugar tan aislado.
La Virgen, en quad
La iglesia se quedó pequeña durante la misa, seguida de la procesión y de la subasta del ramo. Una de las imágenes curiosas de la jornada fue precisamente el traslado de la Virgen: la imagen tuvo que ser llevada en quad debido a las dificultades de acceso. Durante el resto del año permanece en la iglesia de Yernes, después de que la anterior imagen fuese quemada hace unos años en la iglesia de San Adriano.
La fiesta mantiene además un ambiente especialmente familiar y ha ganado actividad en los últimos años. La renovación de la junta directiva de la asociación ha incorporado savia nueva a la organización, con una mayor dinamización de la jornada y distintas iniciativas para atraer y mantener la asistencia.
Los vecinos también respondieron a las rifas organizadas para recaudar fondos. La colaboración resulta fundamental para afrontar los gastos de una celebración que se mantiene gracias al esfuerzo colectivo, en un enclave al que cada año hay que llegar salvando unas condiciones de acceso poco sencillas.
San Adriano del Monte volvió así a recuperar por unas horas parte de la actividad que tuvo en el pasado. Aunque el pueblo permanece abandonado durante el año, su fiesta consigue reunir cada año a vecinos y antiguos habitantes, que mantienen viva una tradición que se resiste a desaparecer.
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