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Grado ensaya su mejor versión teatral: así han comenzado las actividades dedicadas a Shakespeare

Participantes en el taller de este lunes

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Luján Palacios

Luján Palacios

Grado

El festival «Grado en Clásicos- Primer curso: Shakespeare» comenzó este lunes con el inicio del taller «The Play is the Thing», una propuesta de interpretación y creación escénica que reúne en la capital moscona a participantes procedentes de distintos puntos de Asturias. La actividad se desarrollará hasta el próximo viernes, 11 de septiembre, y está centrada en la figura y la obra de William Shakespeare.

El taller está impartido por Patricia Rodríguez, directora de escena, dramaturga, actriz y pedagoga teatral con cerca de tres décadas de trayectoria internacional. A lo largo de su carrera ha trabajado, entre otras instituciones, con el Shakespeare’s Globe, la Royal Shakespeare Company y el Theatre Royal Bath, experiencias que incorpora a una propuesta formativa que combina interpretación y creación escénica.

Durante cinco jornadas, los participantes podrán conocer su metodología y profundizar en diferentes aspectos relacionados con el teatro de Shakespeare, dentro de una actividad que sirve como primera propuesta del festival.

La programación escénica teatral y musical de «Grado en Clásicos» comenzará el próximo jueves, 10 de septiembre, y se prolongará durante todo el fin de semana, con cuatro días de actividades en distintos espacios culturales y también en escenarios no convencionales de la localidad.

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El festival cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno del Principado de Asturias y plantea esta primera edición en torno a la obra de Shakespeare, combinando la formación teatral con una programación abierta al público.

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