Fiesta del socio del Grupo Montañero Moscón, con ruta, comida y baile como broche a la tradicional jornada de hermandad

Fiesta del socio del Grupo Montañero Moscón, que celebró comida y baile en el Bambú tras la caminata previa que un buen número de participantes realizaron desde la villa hacia la zona de Prioto y Sestiello. La cita fue este martes, coincidiendo con el Día de Asturias.

El colectivo montañero de Grado es uno de los más emblemáticos del municipio y desarrolla actividades a lo largo del año abiertas a toda la ciudadanía, como las rutas saludables de todos los jueves o las que cada lunes hubo este pasado mes de agosto. Jornadas de montaña, exposiciones, charlas o coloquios forman parte de la intensa actividad de este grupo cuyas salidas periódicas son eje también de su programación habitual.