Fran Juesas encandila al público en un concierto en Grado

Fran Juesas se ganó al público de Grado con un concierto celebrado en la plaza General Ponte en la noche de este lunes, dentro del programa cultural EmplazArte. El músico actuó al aire libre ante numerosos vecinos, que siguieron la propuesta desde la propia plaza.

Con su guitarra y un repertorio de canciones de distintos estilos, Juesas fue metiéndose al respetable en el bolsillo a lo largo de una actuación de formato cercano que generó un gran ambiente en el centro de la capital moscona, con asistentes de todas las edades que jalearon las canciones del artista

La cita permitió trasladar la música en directo a uno de los espacios más céntricos de Grado, en una nueva propuesta de EmplazArte, el programa municipal que apuesta por sacar la actividad cultural a las plazas y calles mosconas.

Noticias relacionadas

El programa continúa hasta el próximo día 20 de septiembre con nuevas propuestas como actividades de animación teatral en las calles, un concierto del Dúo Arca Mozart el día 13 en la Plaza de la Iglesia o la actuación de Common Roots el día 20 en la Plaza la Panerina.