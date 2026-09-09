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Grado gana nuevas conexiones de autobús con Belmonte y Oviedo

En los días laborables la línea incorporará tres nuevas expediciones en cada sentido

Un autobús en Grado

Un autobús en Grado / SARA ARIAS

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Luján Palacios

Luján Palacios

Grado

El transporte público reforzará desde mañana las conexiones de Grado con Belmonte y Oviedo, con nuevas expediciones tanto durante los días laborables como los fines de semana y festivos. La ampliación permitirá disponer de más alternativas horarias para los desplazamientos entre el concejo moscón y otros puntos del centro y el suroccidente de Asturias.

En los días laborables, la línea entre Belmonte y Grado incorporará tres nuevas expediciones en cada sentido. Desde Grado se sumarán salidas a las 7.20, 10.00 y 18.15 horas, que complementarán los servicios ya existentes de las 14.30 y las 17.15 horas. Esta última expedición parte de Oviedo y continúa hasta Pola de Somiedo.

En sentido contrario, desde Belmonte se añadirán tres nuevas salidas, a las 9.25, 15.15 y 19.00 horas. Estas frecuencias se sumarán a las actuales de las 7.30 horas, que tienen continuidad hasta Oviedo, y las 11.00 horas.

Fines de semana

El refuerzo también se aplicará durante los sábados, domingos y festivos. En estos días se incorporará una nueva expedición desde Belmonte a las 11.00 horas, con continuidad hasta Oviedo. Los sábados habrá además una salida a las 14.15 horas hacia Grado, procedente de Pola de Somiedo y con continuidad hasta Oviedo.

Por su parte, en el trayecto entre Grado y Belmonte se habilitará una nueva frecuencia a las 10.00 horas los sábados, domingos y festivos, con origen en Oviedo. Los sábados se añadirá también otra salida a las 14.30 horas, igualmente procedente de la capital y con continuidad hasta Pola de Somiedo.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Grado

La ampliación permitirá reforzar desde Grado las comunicaciones tanto con Oviedo como con el suroccidente asturiano, al enlazar también con localidades como Pola de Somiedo y Villablino. Los nuevos horarios amplían las posibilidades de desplazamiento de los usuarios del transporte público, tanto para los trayectos habituales como para los realizados durante los fines de semana.

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