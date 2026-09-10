El IES César Rodríguez de Grado sigue al alza: inicia el curso con más de 300 alumnos, nueva biblioteca y un proyecto "de cine"

El nuevo curso escolar ya está en marcha. Y lo hace en Grado manteniendo al alza las matriculaciones. Prueba de ello es el IES César Rodríguez, que ha superado los 300 alumnos, una cifra notable, como explica su director, Daniel Menéndez: "Hace cuatro años apenas éramos 200, así que el crecimiento es continuo y constante”.

El centro educativo, de Secundaria y Bachillerato, ha incorporado para el inicio del nuevo curso una nueva línea en Tercero de Secundaria, donde ya existen tres, como sucede en los primeros y segundos cursos. Esta circunstancia que les obliga a optimizar los estudios para poder atender toda la demanda.

Otra novedad importante, dentro de ese lavado de cara interior del centro, es que han habilitado en el espacio de la antigua cafetería una biblioteca. “Es el proyecto estrella para potenciar todo el patrimonio bibliográfico que tenemos”, resalta el director del centro. “Usamos la totalidad de espacios ahora mismo”, añade.

De cara al futuro tienen proyectada la construcción de una sala de cine en el espacio que ocupaba el antiguo salón de actos, dentro de un plan ambicioso de mejora que les llevó el curso pasado a inaugurar una galería de arte, por ejemplo.

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“El centro destaca por su innovación y proyectos”, comenta Daniel Menéndez, que saca a colación la apertura de una gatera para fomentar el cuidado responsable de animales. O la intención de liderar un proyecto de intercentros, relacionado con el Camino de Santiago, llamado “Aulas del Camino”. “Es algo realmente bonito”, concluye.