El Mosconia clausura el Memorial Carlinos: "El balance es muy positivo, se confirma como una de las grandes citas del fútbol base en Asturias"

Clausura de la XIX edición del Memorial Carlinos, cita organizada por el Club Deportivo Mosconia y que culmina con la victoria del Sporting de Gijón en la categoría cadete, del Real Oviedo en alevín y de la Ponferradina en infantil. El evento ha congregado desde el pasado viernes y hasta este martes en los campos de El Casal a unas 4.000 personas entre jugadores, técnicos, familias y acompañantes que han estado en la villa durante alguno de los días que duró el torneo.

"El torneo vuelve a demostrar, tras diecinueve ediciones, su capacidad de convocatoria, el alto nivel de la competición y una organización plenamente consolidada", señalan desde el Mosconia sobre este evento que contó con la presencia de más de 80 equipos de dentro y fuera de la región.

Mucho público y alto nivel deportivo

El balance, según destaca la entidad moscona, es "extraordinariamente positivo", confirmando una vez más que se trata de una de las grandes citas del fútbol base en Asturias. "El éxito de público, la participación de los equipos y el alto nivel alcanzado durante el torneo vuelven a poner de manifiesto el crecimiento y la consolidación de una competición que ya forma parte del calendario deportivo de referencia del fútbol formativo asturiano", inciden los responsables del Mosconia.

El Memorial Carlinos, en imágenes / C.D.M.

Apuesta por el fútbol base, la convivencia deportiva y la excelencia organizativa son pilares de esta cita que ya se proyecta más allá del ámbito autonómico. El Mosconia ha querido agradecer "el trabajo de todas las personas, clubes, colaboradores y voluntarios que hacen posible el Memorial Carlinos, una edición marcada por la calidad y el cuidado de todos los detalles".

"Diecinueve años después de su nacimiento para recordar la figura de Carlinos, jugador tristemente desaparecido pero que sigue en la memoria de toda la familia del C.D. Mosconia, este memorial puede presumir de haber construido un activo deportivo y social de enorme valor, capaz de generar expectación, atraer participantes y espectadores, además de ser uno de los tres trofeos de referencia del fútbol base en Asturias", concluyen los responsables del Mosconia.