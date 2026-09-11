Santi Cazorla será el protagonista de la Semana Cultural de Amigos de Grado

El protagonismo de Santi Cazorla en los Moscones de Oro de este año irá más allá de la recogida del galardón nacional e internacional que Amigos de Grado le entregará el próximo 3 de octubre. El exfutbolista asturiano, leyenda del Real Oviedo, será uno de los principales alicientes de la Semana Cultural que precederá a la ceremonia, con una jornada dedicada a su figura el próximo día 29 en el auditorio de la villa. El de Llanera ofrecerá, de 19.30 a 20.30 horas, una charla en la que compartirá con el público su experiencia y su dilatada trayectoria deportiva.

Cazorla, firmando una camiseta para Amigos de Grado. | J. A. O.

La cita también permitirá a los aficionados tener un contacto más directo con el jugador internacional, ya que Cazorla estará desde las 18.30 horas en el auditorio para firmar camisetas y autógrafos. Será antes de tomar la palabra en un encuentro que se incorpora como una de las principales citas de la programación diseñada por Amigos de Grado para los días anteriores a la entrega de sus máximos reconocimientos.

El anuncio de su presencia en la Semana Cultural coincidió con una visita previa de Cazorla a la villa, en la que estuvo acompañado por Manuel Fernández Martínez, presidente de Amigos de Grado, y otros directivos del colectivo, para conocer algunos de los espacios vinculados a la celebración y, de manera especial, la Capilla de los Dolores, escenario en el que el sábado 3 de octubre tendrá lugar el acto de entrega de los Moscones de Oro. Cazorla, cuya elección como premiado en la categoría nacional e internacional fue decidida el pasado mes de abril, agradeció una distinción que adquiere para él un significado especial por ser de Asturias. "Estoy muy satisfecho y agradecido a todos los que hacen posible que vaya a recibir este premio", señaló el exfutbolista, quien definió la distinción como "muy bonita y muy especial a nivel personal". "Intentaré también disfrutar de esos momentos, porque todos los premios son muy bonitos de recibir, y más cuando son en casa", añadió Cazorla, para quien "como asturiano es un motivo de orgullo también recibir galardones como este".

"Ejemplo"

Manuel Fernández enseñó a Cazorla la Capilla de los Dolores, a la que se refirió como la "capilla sixtina" de Grado, y también se mostró muy satisfecho de que el exjugador del Oviedo, al que definió como "ejemplo de deportista y persona", haya sido distinguido con el premio Moscón de Oro . "Vamos paso a paso, pero cada vez un paso más adelante", señaló el presidente de la asociación sobre una iniciativa que el colectivo continúa reforzando.

La presencia de Cazorla será uno de los principales reclamos de la Semana Cultural, que contará también con una jornada protagonizada por alumnos de Secundaria de Grado en torno al Camino de Santiago Primitivo y centrada en el potencial cultural de la histórica ruta.

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