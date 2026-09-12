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La asociación "Siempre Grado" firma un convenio de colaboración con Unicaja para apoyar la actividad de los negocios locales

El presidente del colectivo destaca la necesidad de "luchar y trabajar conjuntamente por todas las empresas y comercios"

Ana Fonseca Velasco y Manuel Ángel García López.

Ana Fonseca Velasco y Manuel Ángel García López. / Unicaja

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P. T.

Grado

La Asociación de Servicios Industriales y Empresas de Grado (Siempre Grado) ha suscrito un convenio de colaboración con Unicaja a través del que se facilitará a los miembros del colectivo "el acceso a soluciones financieras para la gestión diaria, la financiación y la inversión en sus negocios".

"¡Siempre Grado, que cuenta con 62 asociados, destaca que este acuerdo "permitirá a los comercios, autónomos y empresas vinculados a la asociación contar con una oferta de productos y servicios orientada a simplificar su gestión diaria, cubrir necesidades de liquidez y financiar inversiones".

Así, el convenio permite que los asociados cuenten con distintos instrumentos de financiación para circulante y proyectos de inversión, servicios financieros y aseguradores "destinados a acompañar a los negocios en las diferentes etapas de su actividad". Quienes pertenezcan al colectivo podrán acceder además a fórmulas como leasing, renting y avales. El convenio recoge también la posibilidad de solicitar financiación vinculada al acuerdo que Unicaja mantiene con Asturgar SGR.

Con este acuerdo, ambas entidades contribuyen a apoyar al comercio y a la actividad económica de Grado y "abre la posibilidad a desarrollar nuevas iniciativas conjuntas dirigidas a favorecer la actividad comercial de la localidad".

Tal y como explican desde Siempre Grado, en la firma del convenio participaron su presidente Manuel García López y Ana Fonseca Velasco, directora de Unicaja en Asturias Oeste y Sur. El acto contó también con la presencia de María Mercedes Fernández Calzón, directora de la oficina de Unicaja en Grado.

Manuel García López destacó la necesidad de "luchar y trabajar conjuntamente por todas las empresas y comercios de Grado, y especialmente por nuestros asociados, que día a día contribuyen al desarrollo y al mantenimiento de la economía local". "Desde nuestra organización reiteramos nuestro compromiso de estar al lado de nuestros asociados, escuchar sus necesidades y defender todas aquellas medidas que contribuyan a fortalecer el tejido empresarial y comercial de Grado", añadió.

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Por su parte, Ana Fonseca señaló que "este acuerdo responde a la voluntad de Unicaja de estar cerca de quienes generan actividad y empleo en Asturias, facilitándoles soluciones financieras ajustadas a las necesidades reales de sus negocios".

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